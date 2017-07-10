В томском департаменте по инновационной деятельности сменился начальник

Томск, , 09:58 — REGNUM У департамента по инновационной деятельности Томской области появился новый руководитель. Врио губернатора региона Сергей Жвачкин назначил на эту должность Александра Осадченко, который ранее возглавлял управление взаимодействия с резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Осадченко сменил на этом посту Алексея Пушкаренко, который оставил госслужбу по собственному желанию.

Согласно официальным данным, 36-летний Александр Осадченко — уроженец посёлка Чернышевского (Якутия). Он окончил Томский политехнический университет по специальности «электрические машины и аппараты». В 2010-м получил степень кандидата технических наук. С 2010 по 2017 год работал в АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», с 2013 года был назначен начальником управления взаимодействия с резидентами.

Отметим, что в задачи департамента по инновационной деятельности администрации Томской области входит: создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций научно-образовательного комплекса, субъектов инновационной деятельности; создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности, субъектов инновационной деятельности; совершенствование региональной инновационной системы; повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям и создание условий для развития и реализации кластерной политики в инновационной сфере, системы венчурного финансирования.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Томска была создана постановлением правительства страны от 21 декабря 2005 года — Томская область победила в федеральном конкурсе по отбору заявок. ОЭЗ Томска располагается в черте города и состоит из двух участков территории: Южная площадка и северная площадка.