В крымской Алуште не нашли ни одной законной парковки

Симферополь, , 12:30 — REGNUM В Алуште не нашли ни одной платной парковки, которая бы работала без нарушений налогового законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФНС по Республике Крым.

В частности, по информации ведомства, на парковках услуги оказывались без применения контрольно-кассовой техники либо выдачи бланков строгой отчётности.

«Помимо этого деньги собирали граждане, которые не предоставили документы, подтверждающие заключение трудовых договоров с индивидуальным предпринимателем, ведущим в Алуште данную деятельность», — уточнили в пресс-службе УФНС по РК.

В ведомстве также отметили, что вместо кассового чека клиентам выдавали парковочный талон, не являющийся бланком строгой отчётности. Кроме этого при проверке разрешительных документов было установлено, что земельный участок, на котором функционирует автостоянка, предоставлен предприятию в аренду с целевым назначением — здравоохранение.

«По всем фактам нарушений сотрудники ФНС открыли производство об административном правонарушении по статье 14.5 Кодекса об административных нарушениях РФ, которая влечёт предупреждение или административные штрафы на должностных лиц — не менее 10 тысяч рублей, на юридических лиц — не менее 30 тысяч рублей. Вопросом нецелевого использования земельного участка занимаются правоохранительные органы», — подчеркнули в УФНС по РК.

Напомним, что жители Алушты ранее высказывали недовольство повсеместным отсутствием на парковках кассовых чеков и существенной разницей в стоимости одной и той же услуги на стоянках города.

Помимо этого, жителей и гостей всего Крыма возмущают тарифы за парковку в международном аэропорту «Симферополь»: 200 рублей в час с легкового автомобиля и 400 — с туристического автобуса. Однако ФАС признала их обоснованными, объяснив дороговизну увеличенным потоком машин, желающих воспользоваться бесплатной стоянкой.