Хабаровский край укрепляет связи с префектурой Ниигата

Хабаровск, , 11:22 — REGNUM В Хабаровск с однодневным рабочим визитом прибыла делегация японской префектуры Ниигата во главе с губернатором Рюити Ёнэяма. Региональные власти обсудили с японскими коллегами возможности расширения сотрудничества, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Представители администрации Ниигаты провели рабочую встречу с и.о. председателя правительства Хабаровского края Сергеем Щетневым. Стороны обсудили развитие связей в области культуры и медицины, а также развитие двухсторонних экономических отношений.

«В настоящее время в российско-японских отношениях прослеживается устойчивая тенденция к сближению, росту взаимного доверия и продолжению конструктивного диалога. И связи с префектурой Ниигата в свете этого занимают особое место. С 1965 года города Хабаровск и Ниигата — побратимы. Ежегодно между ними реализуется план международного обмена, предусматривающий молодежные, экологические, культурные и образовательные туры. А деловые контакты двух регионов уже давно носят практический характер. Наши партнеры из Ниигаты первыми среди иностранных компаний воспользовались преференциальным режимом ТОСЭР. Японская корпорация «JGC» получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Их проект по выращиванию овощей в закрытом грунте оказался очень эффективным. Он является сигналом для других инвесторов, показывающим, что ТОСЭР в России — не миф, а реальный механизм», — сказал Сергей Щетнев.

Губернатор Ниигаты Рюити Ёнэяма подтвердил готовность префектуры расширять связи с российской стороной и Хабаровским краем в частности.

«Мы бы хотели нарастить турпоток в Ниигату, возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение. В нашей префектуре есть масса интересных мест, возможности для пляжного отдыха, многое другое. Надеюсь, что положительную роль в этом сыграет реконструкция международного аэропорта Хабаровск (Новый). Известно, что в проекте собирается участвовать консорциум японских инвесторов «Sojitz Corporation». Это еще один прекрасный пример наших взаимоотношений», — подчеркнул Рюити Ёнэяма.

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В ходе визита японская делегация намерена посетить Хабаровский медуниверститет, давно сотрудничающий с медицинским университетом Ниигаты. Стороны обсудят студенческие обмены.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития предложило создать на Дальнем Востоке компанию по поддержке южно-корейских инвесторов. Аналогичные компании уже создаются с Китаем и Японией.