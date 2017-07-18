Глава Севастополя объяснил срыв программы развития

Севастополь, , 17:45 — REGNUM Врио губернатора Дмитрий Овсянников объяснил срыв графика ввода объектов Федеральной целевой программы объективными причинами. По новым объектам меняется «стиль работы» правительства. Об этом он заявил журналистам 18 июля, после совещания с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало, представитель Минэкономразвития указал на отставание Севастополя по строительству нескольких объектов ФЦП , а также вводу в строй социальных объектов.

Овсянников напомнил, что строительство и ввод трех детских садов по его просьбе было перенесено с 2018 на 2017 год, но он не ожидал, что возникнут сложности.

«Я не совсем полностью и адекватно оценивал возможности наших органов исполнительной власти, а опирался на опыт других субъектов, где за год можно построить детский сад. Здесь мы увидели много сложностей», — сказал Овсянников.

Он сообщил, что будет перестроена работа профильного департамента и ведомств, с тем, чтобы устранить отставание, и привел примеры объективных требований, не позволивших вовремя завершить этапы работы по ряду объектов.

Так, по словам Овсянникова, два месяца пришлось потратить на перенос краснокнижных растений из зоны строительства детсадов, вынос кабельных сетей, присутствовали ошибки в проектировании и потребовались дополнительные изыскания.

«Если бы я был раньше знаком с таким объемом сложностей, мне бы не пришло в голову просить переноса срока сдачи объектов на более ранний срок», — добавил глава Севастополя.

Вместе с тем, заявил он, исходя из полученного опыта, правительство будет использовать другой алгоритм работы, который заключается в предварительной подготовке земельных участков, включая согласования пересечений с землями Минобороны. Также будут использованы типовые проекты соцобъектов.

«Только после этого обращаемся за включением по финансированию объектов в Федеральную целевую программу, то есть меняем стиль работы. Если по ФЦП мы устраняем отставание, то по новым объектам мы стали более качественно готовиться», — сказал Овсянников.

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