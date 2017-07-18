Севастополь отстает в строительстве объектов федеральной программы

Севастополь, , 16:20 — REGNUM Севастополю не удалось наверстать отставание по объектам федеральной целевой программы. Открытие трех детских садов, запланированное в этом году, будет перенесено на 2018 год. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, в Севастополе 18 июля заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров после совещания с врио губернатора города.

«К сожалению, отставание не устранено. В рамках сегодняшнего обсуждения стало понятно, что в этом году ввод ряда объектов не будет реализован и будет перенесен на будущий год», — сказал Назаров.

Он пояснил, что существует отставание и сложности по срокам ввода трех детских садов, которые планировалось сдать в этом году. Он пояснил, что организация правительством Севастополем работы строительного комплекса требует серьезных усилий. Как добавил замминистра, объем финансирования для Севастополя достаточно велик, и он увеличивается, выделены дополнительные деньги по обращению губернатора города. Кроме того, Минэкономразвития довело деньги в короткие сроки в первом квартале, а дирекция по ФЦП оказывает методологическую помощь, в том числе, для ускорения получения заключения Госэкспертизы.

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«Но научиться осваивать и эффективно строить, а для начала — проектировать, в этом у нас проблема, — подчеркнул замминистра. — К счастью или сожалению, такой объем строительства никогда не проводился в Севастополе, поэтому, как говорится, свалилось счастье, но не знаем, как его переварить».

Добавим, в мае 2017-го Назаров, говоря об исполнении Севастополем ФЦП, отметил, что отставание действительно есть, но назвал его некритичным.