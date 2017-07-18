В Донбассе продолжается уборка урожая

Луганск, , 15:38 — REGNUM В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики заявили, что средняя урожайность озимых зерновых культур в ЛНР составляет 29,3 центнера с гектара (ц/га). Об этом сегодня, 18 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель профильного министерства.

«На 17 июля скошено и обмолочено 10% площадей ранних культур при средней урожайности 27,4ц/га. Средняя урожайность по озимым зерновым культурам на сегодняшний день составляет 29,3ц/га», — отметил сотрудник министерства.

В настоящий момент самая высокая урожайность в агроформированиях Свердловского района — более 33 ц/га.

«В текущем году аграрии республики планируют убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 110 тыс. га. С установившимися погодными условиями общие темпы уборочных работ существенно возросли и составляют более 2 тысяч га в день», — отметили Министерстве сельского хозяйства.

В Минсельхозе добавили, с установившимися погодными условиями общие темпы уборочных работ существенно возросли и составляют более 2,0 тысяч га в день, а лидерами по темпам уборки на сегодняшний день являются аграрии Славяносербского района, которые скосили и обмолотили 16% засеянных площадей. Читайте также: Сельскохозяйственная техника ДНР готова к уборке урожая

«При условии отсутствия осадков уборку ранних культур планируется завершить за 18−20 дней», — резюмировали в аграрном ведомстве.

Кроме того, в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики корреспонденту ИА REGNUM заявили, что уборочная кампания в ДНР активно движется вперед с хорошими результатами.

«Ежедневно более 150 единиц техники на полях республики убирают урожай. Средняя дневная выработка на 1 комбайн — 35 гектаров. На сегодняшний день, несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии республики намолотили более 35 000 тонн зерна, а общий результат по сбору зерновых и зернобобовых культур составляет около 45 тысяч тонн. Обмолочено на сегодня более 17 000 гектаров. Фермеры и сельскохозяйственные предприятия прикладывают максимальные усилия, чтобы собрать выращенный урожай и при строгой выдержке технологических требований, получают у себя очень достойные намолоты. После проведенных контрольных замеров средняя урожайность пшеницы составляет в среднем 35 ц/га, по ячменю — 27 ц/га, гороху — 24 ц/га», — проинформировали в министерстве.