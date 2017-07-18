Нефть марки Brent может обновить локальный максимум на 49,90

Москва, , 14:28 — REGNUM Нефтяные котировки консолидируются в диапазоне второй день подряд, сообщил считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. С одной стороны, стабильный спрос поддержал котировки, но с другой, значительный уровень предложения от ОПЕК и США давит на цену «черного золота».

Значительным фактором поддержки нефтяных цен в последнее время были новости из Поднебесной, отметил эксперт. Спрос на нефть увеличился со стороны местных НПЗ. В прошлом месяце их загрузка в годовом сравнении выросла на 2−3% до 11,21 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Национального бюро статистики Китая.

Однако, несмотря на рост мирового спроса на нефть, давление оказывают данные о повышении добычи в США и Ливии. Накануне Минэнерго США опубликовало прогноз о росте добычи нефти в текущем году, который спровоцировал распродажи. Министерство энергетики США сообщило, что добыча сланцевой нефти в Америке в будущем месяце может вырасти на 113 тыс. баррелей в день по сравнению с текущим месяцем до 5,585 млн баррелей в день. Если этот прогноз оправдается, то производство нефти в США покажет рост восьмой месяц подряд. Кроме того, покупателей разочаровала новость о том, что Эквадор решил отказаться от соблюдения договоренности ОПЕК по ограничению добычи. Страна не может обслуживать высокий долг, поэтому Эквадор планирует наращивать добычу на фоне низких цен. Ранее Эквадор брал на себя обязательство снизить добычу на 26 тыс. баррелей в день

. Закономерно, что ввиду перечисленных выше факторов на рынке нефти наблюдается консолидация. Более того, котировки по марке Brent находятся около 50 дневной скользящей средней возле 48,60 долларов за баррель, что дополнительно ограничивает действия быков. Тем не менее, нефть Brent в рамках техники имеет потенциал протестировать локальный хай на уровне 49,90 долларов за баррель.