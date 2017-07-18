Витко назвал успешным взаимодействие ЧФ с правительством Севастополя

Севастополь, , 12:20 — REGNUM Противоречия относительно передачи территорий Минобороны РФ Севастополю не говорят о каких-либо проблемах во взаимоотношении с правительством. Флот будет поддерживать врио губернатора в его работе. Об этом командующий Черноморским флотом Александр Витко заявил в Законодательном собрании 18 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Были противоречия на первом совещании, но нет никаких проблем с правительством Севастополя. Что-то мы будем отдавать, в чем-то будем упираться — это рабочие моменты они естественны при работе и взаимодействии», — сказал командующий.

«В последние месяцы работа правительства Севастополя и командования Черноморского флота отмечается как очень успешная. Мы будем поддерживать работу правительства и врио губернатора в его работе по улучшению жизни граждан нашего любимого и красивого города Севастополя», — добавил Витко.

Напомним, 11 июля Витко внезапно покинул совещание, к прессе не вышел и врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Чиновники сообщили, что достигнута договоренность о передаче городу одного земельного участка — для строительства поликлиники. Спустя несколько дней Овсянников сообщил, что удалось договориться о передаче четырех участков в Казачьей бухте.

При этом Витко отметил, что один из гидротехнических объектов минобороны — морской причал — передан Севастополю, однако правительство не спешит с документальным оформлением процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя обратилось в Министерство обороны РФ с просьбой выделить семь земельных участков для строительства социально-культурных объектов. После того, как стало известно о поручении президента РФ дополнительно выделить Севастополю 7 млрд рублей на соцсферу, власти города запланировали строительство более 80 соцобъектов.

Ранее командующий Черноморским флотом упрекнул правительство в том, что Минобороны не может приступить к освоению принадлежащих ему земельных участков из-за не проведенных работ по кадастрированию. Витко также заявил о том, что ЧФ будет строить жилье морякам на землях Минобороны в центре Севастополя, кроме этого, военные не планируют передавать городу свои детские сады.

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