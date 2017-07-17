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ЦБ «переживает за результат» развития конфликта между АРБ и банками

Экономика

ЦБ по определению не может вмешиваться в подобные конфликты

ЦБ «переживает за результат» развития конфликта между АРБ и банками
Frits Ahlefeldt
«Компромисс»

Москва, 17 июля 2017, 21:32 — REGNUM  ЦБ не вмешивается в развитие конфликта вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) и переживает за его результат, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта и переживает за его результат. Тем не менее, регулятор как Центральных банк, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций», — сказал Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк, приняли решение покинуть АРБ, причиной стало в том числе снижение эффективности деятельности ассоциации.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшие российские банки покинули АРБ

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Банковское дело