ЦБ «переживает за результат» развития конфликта между АРБ и банками

Москва, , 21:32 — REGNUM ЦБ не вмешивается в развитие конфликта вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) и переживает за его результат, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта и переживает за его результат. Тем не менее, регулятор как Центральных банк, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций», — сказал Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее, ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк, приняли решение покинуть АРБ, причиной стало в том числе снижение эффективности деятельности ассоциации.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшие российские банки покинули АРБ