Воронежские энергетики требуют сноса частных хозпостроек рядом с ЛЭП

Воронеж, , 19:50 — REGNUM В Воронежской области энергетики потребовали демонтировать хозяйственные постройки, принадлежащие местным жителям, через которые проходят линии электропередачи. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев попросил прокуратуру разобраться в ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе главы региона.

Ситуация в Ольховатском районе обсуждалась 17 июля на еженедельном оперативном совещании в облправительстве. Как отмечалось, в общественную приемную губернатора в Ольховатском районе обратились местные жители, демонтажа имущества которых добивается ПАО «МРСК Центра» — речь идет о хозяйственных постройках, расположенных рядом с ЛЭП.

Жители настаивают на том, что у них имеются все правоустанавливающие документы на данное недвижимое имущество, которое они получали еще в 1970−80 годах.

При этом, отметили в пресс-службе губернатора, сам по себе снос хозпостроек не решает проблему безопасности граждан, так как линия проходит через дворовую территорию, на которой проживают люди. Кроме того, ущерб, нанесенный гражданам утратой их имущества, создаст социальную напряженность в районе. В настоящее время для решения возникшей проблемы в облправительстве обсуждаются альтернативные варианты.

Глава региона тем временем обратился к прокурору Воронежской области Николаю Шишкину с просьбой совместно с правительством области провести проверку законности требований ПАО «МРСК Центра».

Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо детально разобраться.