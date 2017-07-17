Часть металлургов ДНР не хочет вступать в движение «Донецкая Республика»

Донецк, , 19:00 — REGNUM Всего 132 сотрудника из 4500 трудящихся Донецкого металлургического завода, перешедшего 1 марта под внешнее управление ДНР, решили вступить в общественное движение «Донецкая республика». Торжественное вручение 40 билетов состоялось 17 июля в актовом зале заводского управления.

На праздничном мероприятии присутствовали заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева, глава администрации Ленинского района Донецка Олег Беляев, секретарь первичной организации общественного движения «Донецкая республика» на ДМЗ Николай Вербицкий.

«В 2014 году перед нами стояли сложные задачи — нам нужно было в кратчайшие сроки построить с нуля новое государство. Три года спустя перед нами стоят еще более сложные задачи, главная из них — обеспечить стабильный, непрерывный рост и развитие всех отраслей республики. Мы вручаем сегодня билеты людям, которые каждый день решают сложные задачи, людям, которые не позволяют себе слабину. Вместе с такими людьми мы со всем справимся», — отметила Макеева.

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Работники предприятия, помимо билетов, получили также значки и брошюры с уставом ОД «Донецкая Республика».

«Меня сейчас переполняют самые позитивные эмоции. Мы живем в республике, поэтому я хочу таким образом поддержать наше государство, его развитие. Надеюсь, у меня получится быть полезным нашей стране, предприятию», — рассказал горновой доменной печи ДМЗ Юрий Приходько.

К сожалению, сотрудников других подразделений Донецкого металлургического завода пока не разделяют подобного оптимизма, который есть у горнового доменной печи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник на ДМЗ. Большинство работающих на ДМЗ находятся в простое, работают лишь несколько дней в неделю, и соответственно, не получают заработную плату в полном объеме.

Такая плачевная ситуация сложилась на градообразующем предприятии столицы Донецкой Народной Республики из-за того, что завод производит лишь различные марки чугуна. Руководство предприятия законсервировало основные цеха до улучшения геополитической ситуации в Донбассе.

«На сегодняшний день часть цехов законсервирована (электросталеплавильный, прокатный, кислородно-компрессорный и другие), однако все смонтированное в них на 90−95% новейшее оборудование требует и осмотра, и соответствующего ухода. Сегодня, к сожалению, работает один передел, но мы не забываем и о других направлениях. И при решении всех геополитических проблем готовы достроить и запустить рабочую площадку. Надежды на это не теряем. Об этом говорят при встрече и мои коллеги, и ветераны завода, которых мы не забываем, и все те, кто дорожит нашей историей. Так это и будет», — считает главный инженер ДМЗ Дмитрий Кривицкий.

Донецкий металлургический завод основан в 1869 году. Предприятие имеет возможность производить сортовой, листовой и фасонный прокат из более 100 разновидностей углеродистых, конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали; церковные колокола из цветного высококачественного сплава; стройматериалы, шлаковую продукцию и продукцию известкового производства. Несколько лет назад на заводе трудились 11 000 человек.

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