После попытки военного переворота турецкая экономика погрузилась в рецессию

Анкара, , 10:45 — REGNUM После попытки военного переворота в июле 2016 года турецкая экономика погрузилась в рецессию, пишет 17 июля информационное агентство Heute, ссылаясь на официальные данные государственного органа статистики Türkstat.

В стране наблюдается умеренный спад производства, растущая безработица среди молодежи (более 11%) и замедление темпов экономического роста.

Это связанно с введением в стране режима чрезвычайного положения, арестом и увольнением тысячи сотрудников государственного сектора: полицейских, чиновников, ученых.

Всего с июля 2016 года со своих постов были уволены 190 тыс. человек: 50 тыс. из них находятся в тюрьме.

Экономисты также отмечают спад почти на одну треть объема прямых иностранных инвестиций, «тяжелое время» для туристической промышленности, и падение национальной валюты турецкой лиры.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, однако она обернулась неудачей: власть сохранилась у законного президента Турции.

Главным обвиняемым стал Фетхуллах Гюлен — живущий в США проповедник, а также его сторонники.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка». Помимо сотрудников государственного сектора, на сегодняшний день задержано более 150 тыс. человек.

Лучшие в Турции представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и обвинены в пособничестве перевороту.