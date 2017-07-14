Британцы заинтересовались ВСМ “Екатеринбург-Челябинск”

Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM Привлекать к проекту ВСМ «Екатеринбург-Челябинск» британских инвесторов намерен Департамент торговли инвестиций Великобритании в России. Об этом заявил директор Департамента Джон Линдфилд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча делегаций Челябинской области и представителей британской стороны состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017». Европейским партнерам была проведена презентация проекта ВСМ, которая вызвала большой интерес.

«На сегодняшний день нам известно, по крайней мере, о 10−12 британских компаниях, которых может заинтересовать предложенный Челябинской областью проект», — сказал Джон Линдфилд.

Кроме проекта ВСМ британцев интересовала возможность участия в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, а также в отрасли жилищного строительства.

Отметим, проект ВСМ «Екатеринбург-Челябинск» был ярко анонсирован представителями правительства Челябинской области несколько лет назад. Было обозначено, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Региональные власти заявили о поиске частных инвесторов. Реализовать проект силами российских инвесторов, как и с использованием российских технологий — невозможно, у России на текущий момент нет технологической базы для реализации проекта подобного уровня. В связи с этим активно привлекаются зарубежные компании. Так за время старта проекта к нему проявили интерес азиатские компании из Кореи и Китая. Среди европейцев заинтересовались компании из Италии, Германии и вот теперь — из Великобритании.

Параметры высокоскоростной ветки из Челябинска в Екатеринбург: протяженность чуть более 200 километров, время в пути 1 час 15 минут, поезда свяжут железнодорожные вокзалы и воздушные гавани двух уральских мегаполисов. Стоимость проекта — порядка 160−170 млрд рублей. Власти намерены с помощью ВСМ реализовать уральскую конурбацию — объединение городских агломераций в одно общее новообразование.