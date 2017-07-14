Госдума заслушает главу Минсельхоза в сентябре

Москва, , 10:49 — REGNUM Госдума пригласит министра сельского хозяйства Александра Ткачева на правительственный час в сентябре 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом в ходе пленарного заседания договорились депутаты всех фракций Госдумы.

«В сентябре на одном из первых заседаний пригласить министра сельского хозяйства и заслушать его о состоянии сельского хозяйства», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, обсуждение аграрных вопрсов в начале осенней сессии будет особенно актуально, учитывая, что депутаты вернутся из регионов и у них будет полное понимание обстановки.

Осенняя сессия Госдумы начнется 4 сентября с региональной недели. На первое пленарное заседание депутаты соберутся 13 сентября. Правительственные часы проходят в Госдуме по средам. Таким образом, Александр Ткачев может быть приглашен в нижнюю палату парламента на 13, 20 или 27 сентября. Как договорились депутаты в ходе пленарного заседания, окончательное решение по вопросу пример комитет Госдумы по регламенту.