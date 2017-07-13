Поломка NordBalt спровоцировала рост цен на электричество в Литве

Вильнюс, , 18:58 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Литве растет второй месяц подряд. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 июля, об этом свидетельствуют новейшие данные биржи Nord Pool. Глава независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuvа говорит, что скачок цен в Литве и Латвии в основном был обусловлен тем, что в первые две недели июня не работала смычка со Швецией NordBalt.

«В то время упасть цене в Эстонии не позволял простой смычки EstLink, который фиксировался некоторое время. Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии была на 7,71 евро выше, чем в Эстонии — это самая большая разница между странами с января 2016 года. Она была обусловлена ограничениями смычки внутри Балтийского региона», — говорит Мартинас Гига.

По его словам, в июне по сравнению с маем цена на бирже Nord Pool в Литве и Латвии выросла на 18% до 38,36 евро за мегаватт-час, а в Эстонии она не изменилась и достигала 30,65 евро. В отдельные часы в июне цены на электроэнергию во всех трех странах Прибалтики колебались от 4,42 до 130,05 евро.

Потребление электроэнергии в июне в странах Прибалтики продолжало сокращаться, впервые упав ниже 2 тераватт. Больше всего этот показатель снизился в Эстонии — на 9% до 582 гигаватт. В Латвии и Литве — соответственно на 7% до 525 гигаватт и 3% до 789 гигаватт.

По словам Гиги, производство электроэнергии в регионе из-за снизившегося уровня воды в реке Даугава и сократившегося в три раза производства гидроэлектростанций упало на 19% до 1,4 тераватт — это самый низкий показатель в 2017 году.

Гига пояснил, что после сокращения производства электроэнергии вырос ее импорт — три страны в июне импортировали 460 гигаватт, а это самый высокий показатель в этом году, но он меньше чем бы июне в последние несколько лет: в 2016 году — 539 гигаватт, в 2015 году — 689 гигаватт.