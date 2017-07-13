Швеция может «застопорить» реализацию Nord Stream-2 новыми требованиями

Стокгольм, , 17:04 — REGNUM Шведский муниципалитет предъявляет новые требования к российскому газопроводу «Северный поток-2». Как сообщило сегодня, 13 июля, Шведское радио, один муниципалитет и одна окружная администрация потребовала, чтобы Nord Stream 2 AG, компания-оператор проекта, предоставила план по извлечению труб со дна моря еще до начала реализации газопровода.

Речь идет о муниципалитете Сёльвесборга и окружной администрации провинции Блекинге, которые располагаются на юге страны. Причем они обратились к Nord Stream 2 AG через правительство для того, чтобы, когда оно будет вести переговоры с компанией-оператором проекта, учитывалось и извлечение труб с морского дна в будущем.

По мнению ответственного за экологические вопросы в коммуне Сёльвесборга Хелен Горнер, при реализации такого долгосрочного проекта должен предусматриваться и демонтаж сооружения в будущем. Например, должны быть рассчитаны финансовые затраты на проведение работ. Создаваемая проектом прибыль должна профинансировать в будущем демонтаж трубопровода и восстановление морского дна, считает Горнер.

Прокладка труб «Северного потока-2» должна проходить в том числе и через экономическую зону королевства. Причем требование, которое в настоящее время выдвигает шведская стороны, не предусматривается в актуальном проекте. Дело в том, что, согласно плану, предполагается, что демонтажем труб будут заниматься, когда закончится срок эксплуатации газопровода.

Однако, как полагает глава окружной администрации Хелена Моргонсшёльд, не раз приходилось наблюдать, что по завершению проекта, экономических возможностей не остается, то есть на восстановление природы не хватает средств. Поэтому в окружной администрации рассчитывают, что проблема с планом по демонтажу трубопровода будет урегулирована до выдачи правительством разрешения на прокладку «Северного потока-2». Сейчас же вопрос о разрешении на строительство газопровода в Швеции рассматривает 69 инстанций.

Напомним, что в конце 2016 года МИД Швеции Маргот Валльстрём и министр обороны страны Петер Хультквист по окончании встречи с представителями регионов, в которых порты могли быть задействованы при строительстве газопровода «Северный поток-2», заявили, что проект пойдет вразрез с военно-политическими интересами Швеции, но препятствовать ему Стокгольм не может. Хультквист отметил, что использование портов оказывает негативное влияние на шведские военно-политические интересы. Валльстрём, в свою очередь, заявлял, что общая оценка МИДа и Минобороны заключается в том, что «Северный поток-2» «сложно остановить».

В итоге глава министерства иностранных дел Швеции сказала, что правительство страны не может влиять на решение, которое относится к местному самоуправлению, и только местные власти могут принять решение о предоставлении в аренду своих портов. Но МИД и Минобороны решили поделиться своими опасениями с местными властями. При этом Швеция, как говорил Валльстрём, рассмотрит заявку на строительство «Северного потока-2» на своем участке с учетом всех экологических и международных требований.

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Комментируя эти события, российские эксперты обращали внимание на то, что подобные опасения шведских властей не обоснованы хотя бы потому, что уже имеется успешный опыт работы «Северного потока». А посол России в Швеции Виктор Татаринцев отмечал, что РФ не собирается нападать на Швецию. Несмотря на это, в декабре прошлого года Готланд пересмотрел планы по передаче в аренду порта для строительства газопровода после того, как шведское правительство выразило свое неодобрение.

Правда, в итоге местные власти, которые изначально собирались сотрудничать с российской стороной по реализации «Северного потока-2» ради притока инвестиций и создания новых рабочих мест, все же отстояли свою позицию. В феврале 2017 года в МИД Швеции сказали, что использование порта не угрожает интересам безопасности «благодаря принятым правительством мерам».

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