Москва, , 13:57 — REGNUM Котировки рубля по отношению к американскому доллару до конца недели останутся в диапазоне 59,50−60,50 рубля. Евро не выйдет из диапазона 68−69 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

В дальнейшем, по его мнению, «на ослабление рубля будут играть факторы снижения нефтяных цен, дефицита счёта текущих операций, угрозы ужесточения санкционного режима со стороны США и Евросоюза, а также вероятность дальнейшего снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ».

«12 июля в Палату Представителей Конгресса США поступил законопроект об ужесточении антироссийских санкций, ранее одобренный Сенатом. В новом пакете предусмотрены ограничения на финансирование проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере морских и железнодорожных перевозок. Это значительно осложняет участие западных партнёров и банков в строительстве второй очереди Северного потока и прокладку газопровода по дну Чёрного моря, именуемого Южным потоком», — пояснил Коробков.

«Кроме того, власти Германии, озабоченные поставкой газовых турбин, производства Siemens в Крым, дают понять, что эти действия могут привести к замораживанию любых немецких инвестиций на территории РФ. Таким образом, притока иностранной валюты в страну не предвидится», — отметил эксперт.

«Об этом же свидетельствует и дефицит счёта текущих операций. 12 июля ЦБ РФ сообщил, что по итогам второго квартала сальдо счёта текущих операций оказалось отрицательным — $0,3 млрд. Ожидался профицит на уровне $3,2 млрд. Для сравнения, профицит счёта текущих операций (баланс между импортно-экспортными товарно-финансовыми потоками) в первом квартале достигал $23,3 млрд», — привел цифры Коробков.

«Во втором квартале 2017 года впервые с конца 90-х из страны ушло больше средств, чем поступило от экспорта, инвестиций и валютных переводов. Тревожный звонок для рубля», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 13 июля составляют 60,62 рубля за американский доллар (понижен на 11 копеек) и 69,44 рубля за евро (повышен на 24 копейки).

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