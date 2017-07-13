Набиуллина прогнозирует рост российской экономики минимум на 1,3%

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Рост российской экономики в 2017 году составит 1,3%-1,8%. Такой прогноз дала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина 13 июля на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Набиуллина подчеркнула, что российская экономика, находящаяся в начале нового цикла, будет подвержена влиянию внешней волатильности, несмотря на то, что она вернулась к положительным темпам роста. Повестка адаптации к внешним шокам сменилась дискуссией о том, как запустить мотор развития экономики, отметила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина призвала к срочным структурным преобразованиям экономической сферы, так как в будущем внешний спрос будет меньше поддерживать российскую экономику, а рост глобальной экономики будет менее устойчивым и более медленным, чем в начале 2000-х годов.

«Внешняя волатильность может быть чувствительной для нас. Хотя наша экономика и научилась подстраиваться к внешним шокам, тем не менее, есть ряд внутренних факторов, которые делают нас достаточно уязвимыми», — сказала глава ЦБ.

Среди них она назвала низкую диверсификацию экономики, недостаточную гибкость институтов и правил, слабую конкурентную среду, когда новым компаниям тяжело входить на рынок.

«В результате, даже при потенциале роста, который, как вы знаете, Центральный банк оценивает в 1,5%-2%, возможны значительные колебания выпуска по годам», — отметила Набиуллина.

По ее словам, российской экономике нужна ориентация на гибкость, нельзя отходить от плавающего валютного курса, необходима настройка и перенастройка регулирования в традиционных и новых сферах на принципах пропорциональности рисков.

«Так как правила быстро устаревают, нужен постепенный переход от управления через правила к управлению через принципы», — сказала Набиуллина. Кроме того, она отметила важность прозрачности финансовой сферы.

Глава Банка России констатировала, что спустя 10 лет после мирового финансового кризиса рост мировой экономики остается низким и неустойчивым. Во многих странах наблюдается увеличение долговой нагрузки, низкие темпы роста производительности и инвестиций, что ограничивает возможности для развития, возросшее неравенство в развитых странах и стагнация доходов среднего класса, причем неравный доступ к новым технологиям, цифровая революция и новая волна автоматизации рабочих мест создает значительные социальные риски.

«Ответом на эту ситуацию, как мы видим, стал рост популизма в политике, который сам по себе может нести новые экономические риски и способствовать сохранению волатильности на финансовых рынках», — сказала Набиуллина.

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