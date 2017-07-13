Reuters разглядело в порту Феодосии газовые турбины от Siemens

Симферополь, , 08:10 — REGNUM Две новые газовые турбины, похожие по параметрам на те, что выпускает немецкая фирма Siemens, были замечены в порту Феодосии (Крым) журналистами Reuters.

Отмечается, что эти газовые турбины сильно напоминали те, что производит Siemens — по форме и по размеру. Были замечены «четыре объекта цилиндрической формы нескольких метров в длину, покрытых голубым и серым брезентом».

Подтвердить эту информацию агентство не может: все это — предположения.

Напомним, 11 июля Siemens подал иск в отношении российской компании «Технопромэкспорт» из-за установки в Крыму газотурбинных установок его производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель пресс-службы немецкого концерна Вольфрам Трост заявил, что турбины его производства были поставлены в Крым в нарушение условий договора.

Ограничения поставок связаны с тем, что в отношении России и Крыма в частности действуют Западные санкции. Как заявляли в министерстве экономики Германии, немецкие компании обязаны соблюдать режим антироссийских санкций и не исключили проведения следствия таможенниками Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Siemens подал в суд из-за установки в Крыму своих турбин