Еврокомиссия призывает прекратить процесс чрезмерного дефицита для Греции

Афины , , 07:37 — REGNUM Еврокомиссия порекомендовала Совету ЕС прекратить процедуру чрезмерного дефицита бюджета в Греции, так как страна добилась значительных успехов по возвращению на путь финансовой устойчивости. Об этом свидетельствует сообщение Еврокомиссии, опубликованное на ее официальном сайте, пишет 12 июля Der Spiegel.

Отмечается, что Греция достигла хороших показателей на пути фискальной устойчивости: общий баланс правительства увеличился до избытка на 0,7% в 2016 году, хотя еще в 2009 году дефицит составлял 15,1%. Показатель в 0,7% значительно ниже уровня дефицита в 3%, который разрешен Договором о функционировании ЕС.

Помимо этого, Греция достигла успехов в изменении законодательства, достигнутого путем проведения широкомасштабных реформ в рамках исполнения своих обязательств по программе поддержки Европейского механизма стабильности для Греции (ESM).

В сообщении Еврокомиссии говорится, что «согласно экономическим прогнозам, положительная фискальная эффективность Греции является долгосрочной, а дефицит бюджета будет оставаться ниже пороговых значений».

Напомним, Греция находилась под процедурой устранения чрезмерного дефицита бюджета с 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, долговой кризис в Греции начался в 2010 году. На сегодняшний день долг Греции составляет более €200 млрд.