Доля приднестровского экспорта в Россию подросла до 12%

Тирасполь, , 01:08 — REGNUM В первом полугодии 2017 года доля экспорта Приднестровья, приходящегося на Россию, выросла в сравнении с прошлогодним показателем с 8% до 12%. Как сообщили в Государственном таможенном комитете ПМР, внешнеэкономическая деятельность с РФ активизировалась по таким позициям, как товары лёгкой промышленности (по некоторым видам продукции до 4 раз), электрооборудование (в 1,5 раза), фрукты и овощи (до 2 раз), передает корреспондент ИА REGNUM.

Cовокупный объём экспорта в первом полугодии 2017 года за исключением электроэнергии увеличился на 24% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $200 млн. При этом экспорт продукции машиностроения увеличился на 62%, чёрных металлов — на 29%, минеральных продуктов — на 29%, продовольствия — на 35%.

«Такая динамика экспорта позволила существенно нивелировать негативные последствия отсутствия поставок электроэнергии как основного экспортного товара Приднестровья в апреле-мае 2017 года», — отмечает приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

В то же время объём импорта в первом полугодии 2017 года был сопоставим с соответствующим показателем 2016 года — $424 млн. (+0,3%). Однако его структура претерпела трансформацию в части роста доли сырьевого импорта. В частности, в 2,3 раза возросли закупки чёрных металлов, на 10−25% — импорт различных видов сырья для лёгкой промышленности.

Позитивной динамикой характеризуется и сегмент частных денежных трансфертов из-за рубежа. Суммарный объём денежных переводов в пользу физических лиц за полгода превысил $35 млн. В 2016 году объем переводов за весь год составил всего $24 млн. Приднестровское официальное издание отмечает, что «свою роль в стабилизации данной сферы сыграло и изменение подходов в валютной политике Центрального банка».