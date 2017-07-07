Инфляция в России в июне подскочила до 0,6%

Москва, , 10:13 — REGNUM В России в июне 2017 года индекс потребительских цен составил 100,6%, с начала года — 102,3% (в июне 2016 года — 100,4%, с начала года — 103,3%), сообщили в Росстате.

В июне в восьми субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 1% и более, из них в Тверской и Омской областях — на 1,4% и 1,2% соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%.

Вместе с тем в Чукотском автономном округе и Сахалинской области потребительские товары и услуги в среднем подешевели соответственно на 1,3% и 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8% (с начала года — 103,2%), в Санкт-Петербурге — 100,4% (с начала года — 103,3%).

В июне значительно выролси цены на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь — на 15,9−22,4%. Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и помидоры свежие снизились на 25,4% и 22,8% соответственно, на чеснок — на 3,8%, сухофрукты — на 0,7%.

На 0,4−0,7% увеличились цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты, икру лососевых рыб отечественную, консервы рыбные.

При этом подешевели рыба мороженая (кроме лососевых пород), филе рыбное, сельди соленые и пресервы рыбные — на 0,2−0,5%.

Цены на мороженое повысились на 1,3%, йогурты, сырки творожные, глазированные шоколадом, сыры плавленые, варенье, джем, повидло, торты, пельмени, манты, равиоли — на 0,4−0,7%. Кроме того, кофе в организациях быстрого обслуживания стал обходиться дороже на 0,4%.

Снижение цен на 0,1−0,5% отмечалось на свинину (кроме бескостного мяса), печень говяжью, мясо птицы, консервы мясные, молоко питьевое, маргарин, сыры сычужные, макаронные изделия из муки высшего сорта, муку, пряники, консервы для детского питания (овощные и фруктово-ягодные), конфеты шоколадные и пиво.

В июне заметно повысились цены на топливо моторное. Так, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стал дороже на 1,3%, бензин марок А-76 (АИ-80), АИ-95 и выше — на 0,8%, дизельное топливо — на 0,7%. При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1,6%.

Как и в предыдущем месяце, росли цены на отдельные виды одежды летнего ассортимента. На 0,7−1,0% подорожали туфли женские, босоножки с верхом из искусственной кожи, туфли детские (сандалеты), платья женские из хлопчатобумажных или смесовых тканей.

На 0,7−1,1% возросли цены на учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, флеш-накопители USB, фотоаппараты, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, отдельные виды строительных материалов.

В группе медикаментов и медицинских товаров снижение цен зафиксировано на валидол — на 6,8%, сульфацетамид, корвалол, поливитамины без минералов отечественные — на 1,2−2,3%. Одновременно на 0,7−1,0% подорожали бинты, поливитамины с макро‑ и микроэлементами.

Кроме того, на 1,4% стали дешевле свежесрезанные цветы, на 0,6−0,8% — компьютеры планшетные, мониторы для настольного компьютера, смартфоны, миксеры, блендеры, печи микроволновые, коньки роликовые.

В июне среди услуг пассажирского транспорта, туризма и отдыха существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 18,8%, полёт в салоне экономического класса самолета — на 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что ускорение инфляции в июне 2017 года стало для Банка России шоком. По прогнозам Дмитриева, в июле ускорения инфляции может не быть, поскольку показатели улучшаются. Так, отмечается хороший урожай картофеля — «одного из основных драйверов».

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