СМИ: Ледокол «Арктика» будет сдан на два года позже намеченного срока

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Сдача головного атомного ледокола «Арктика», который строится на Балтийском заводе Санкт-Петербурга, будет сдвинута с 2017 на 2019 год. Соответственно, придется перенести сроки сдачи и серийных ледоколов проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал». Причиной стали трудности с турбинами для ледоколов, возникшие, в том числе, из-за разрыва производственных связей с Украиной, а также технические и кадровые проблемы. Об этом сообщило 12 июля издание «Коммерсант».

"В мае Владимир Путин поручил перенести срок сдачи головного атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» с 2017 на 2019 год. Кроме того, президент потребовал принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта,

Параллельно Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ должны провести проверку проекта».

— пишет издание со ссылкой на свои источники. —

Инициатором переноса сроков, по версии источника, стало ООО «Балтийский завод — судостроение» (входит в ОСК). Оно обратилось к ФГУП «Атомфлот», откуда просьба судостроителей была переправлена «Росатом», в правительство, а затем — в Совбез и к президенту.

Как отмечает издание, главной проблемой для «Арктики» стали турбины. Их должен был испытывать Харьковский турбинный завод, но после начала событий на Украине испытательный стенд пришлось строить на заводе «Киров-Энергомаш» (входит в холдинг «Кировский завод»).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2017 года на Кировском заводе был запущен в эксплуатацию после глубокой модернизации единственный в России универсальный испытательный стенд большой мощности для судовых паротурбинных установок (ПТУ). На нем проходят испытание турбины для атомоходов типа «Арктика».

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Помимо проблем с турбинами, на строительстве «Арктики» и последующих серийных ледоколов негативно отразились и кадровые проблемы судостроителей, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрата компетенций, переделка техпроекта и документации.

Заметим, что глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на недавнем Международном военно-морском салоне в Петербурге сообщил, что для постройки «Арктики» пришлось привлекать в Петербург специалистов из других городов России.

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«В целом подрядчики ледокола перекладывают вину в срыве сроков друг на друга», — пишет «Коммерсант».

По словам источника издания в правительстве РФ, «разбор полетов» затронет должностных лиц ОСК и «Росатома», которые не уведомили заранее о сложностях, поставив Белый дом и Кремль перед фактом срыва госконтракта».

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Напомним, что на Прямой линии 15 июня президент Владимир Путин заявил, что Балтийский завод — один из флагманов нашего судостроения. Жульнические попытки приватизировать завод — к счастью, в прошлом. ОСК развивается, и Балтзавод развивается. В Петербурге запланировано строительство четырех атомных ледоколов типа «Арктика». А к 2025 году должен появиться абсолютно новый ледокол «Лидер» в 120 мегаватт, в два раза более мощный, он сможет расколоть любой лёд. Средства в бюджетах на строительство новых арктических судов предусмотрены, перспективы строительства новых ледоколов определены. Нам нужно осваивать Арктику, там закрепляться, мы будем это делать, и потому Балтийский завод также будет востребован, подтвердил президент.

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Атомные ледоколы для российской арктической зоны строит петербургское предприятие «Балтийский завод — Судостроение» по контракту с Росатомфлотом. Головным ледоколом проекта 22 220 станет «Арктика», за ним — «Сибирь» и «Урал». Три этих ледокола станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

Ледокол «Арктика» спустили на воду в июне 2016 года. Достройка атомохода продолжается уже на воде. В сентябре того же года на ледокол установили атомный реактор. Ледокол проекта 22 220 оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

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