Китайская компания построит самый большой аэропорт в Пакистане

Исламабад, , 09:45 — REGNUM Китайская строительная компания China Construction Third Engineering Bureau выиграла конкурс на проектирование, закупку материалов и строительство самого большого аэропорта на территории Пакистана.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская компания проведет полную модернизацию Международного аэропорта Лахор имени Аллама Икбала, кроме того специалисты из КНР возведут новый терминал, а также модернизируют взлетно-посадочные полосы аэродрома, пишет «Чжунго синьвэнь».

В заявлении руководства China Construction Third Engineering Bureau отмечается, что реконструкция аэропорта Лахор станет самым крупным международным проектом в истории компании. Ранее данная строительная компания уже работала в Пакистане. Специалисты China Construction Third Engineering Bureau принимали участие в строительстве скоростной трассы Карачи-Лахор, технологического парка «Арфа» и отеля «Центавр» в столице Пакистана.

Ожидается, что полная модернизация аэропорта Лахор станет ключевым этапом интеграции пакистанской транспортной инфраструктуры в проект «Один пояс, один путь», предложенный Пекином в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июня министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с главным советником по иностранным делам Пакистана Сартражем Азизом, в ходе которых стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития двустороннего сотрудничества.

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