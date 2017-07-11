В Латвии повысят акциз на топливо, сигареты и алкоголь

Рига, , 15:00 — REGNUM Правительство Латвии сегодня, 11 июля, одобрило поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие более быстрое повышение ставок акциза на топливо, сигареты и алкоголь, сообщает портал Mixnews.lv.

Акцизный налог на несодержащий свинец бензин в 2018 году повышается на 7,8% — с 436 до 470 евро за 1000 литров. Акциз на содержащий свинец бензин повышается на 24% — с 455,3 до 564 евро за 1000 литров. На дизтопливо с 2018 года повысится на 11% — с 341 до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз — на 12% с 231 до 206 евро за 1000 литров.

Ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% — с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.

Акциз на вино повысится на 18% — с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво — на 24% с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта. Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% — со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки — на 15% с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии проводится налоговая реформа, в рамках которой Кабинет министров рассматривает изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании и налоге с микропредприятий.

В марте 2017 года премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что в результате реформы налоговой политики доходы гоcбюджета могут сократиться на сумму свыше 100 млн евро. Поэтому для компенсации потери налоговых поступлений планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь, а также азартные игры.

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