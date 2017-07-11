Глава Крыма рассказал про своё отношение к курортному сбору

Симферополь, , 12:51 — REGNUM Благодаря введению курортного сбора муниципалитеты получат дополнительный источник развития, но надо ещё посмотреть насколько этот эксперимент будет эффективен. Об этом 11 июля журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Муниципальные образования всё равно получат определённый источник доходов и будут заинтересованы в том, чтобы деньги поступали в местный бюджет. На мой взгляд, тут есть определённый позитив, но в любом случае, он вводится в порядке эксперимента, поэтому посмотрим, насколько эффективно он будет работать. Потом будем подводить результаты», — рассказал журналистам своё мнение глава Крыма.

Он также отметил, что в нынешнем формате курортного сбора, необходимо понимать в каком секторе живут отдыхающие и какими услугами пользуются, а с этим есть определённые проблемы.

«У нас практически невозможно идентифицировать туристов. Все данные, которые мы имеем, с большими отклонениями. Поэтому сначала необходимо добиться определённой точности в этом вопросе», — добавил Аксёнов.

Напомним, как передавало ИА REGNUM, в июле Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по развитию курортной инфраструктуры и созданию условий для устойчивого развития туризма в отдельных субъектах России. В первоначальном варианте планировалось, что новый сбор введут в качестве эксперимента в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

После парламентских слушаний, которые состоялись 10 июля, предполагается, что в первый год эксперимента сбор будет перечисляться на места в процентном соотношении 70/30 в пользу федерального бюджетах. Со второго года и далее — 100%, которые будут направляться на места. На слушаниях была предложена максимальная планка сбора в 50 рублей.