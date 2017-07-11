«Страны ЕАЭС перешли в положительную зону экономического роста»

Москва, , 10:01 — REGNUM

В рамках деятельности Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии недавно был завершен очередной прогнозный раунд, в ходе которого были подготовлены обновленные оценки макроэкономического развития государств — членов Евразийского экономического союза. Предыдущий прогноз был сделан в феврале — марте 2017 года. О развитии экономик пяти стран ЕАЭС в краткосрочной и среднесрочной перспективах в эксклюзивном интервью журналисту ИА REGNUM рассказал заместитель директора Департамента макроэкономической политики ЕЭК Сейилбек Урустемов.

Какие значимые итоги первого квартала 2017 года вы бы выделили?

Хочу отметить, что по сравнению с предыдущим прогнозом наши оценки по темпам прироста ВВП в 2017 году стран Союза и, соответственно, по ЕАЭС улучшились: прогноз в целом по Союзу был повышен с 0,9% до 1,3%.

Если в первом квартале 2016 года темпы экономического роста ЕАЭС были отрицательные, так же, как и в целом по году, то за первый квартал 2017 года ВВП интеграционного объединения вырос, по предварительным данным, на 0,8%.

Однако стоит понимать, что показатель в целом по ЕАЭС во многом зависит от показателей России как крупнейшей экономики Союза, на долю которой приходится около 80% ВВП. Поэтому для нас очень важно наблюдать характерные для каждой из стран изменения в динамике ключевых макроэкономических показателей. Так, например, по предварительным данным первого квартала 2017 года, во всех странах ЕАЭС отмечено увеличение ВВП. Высокие темпы роста ВВП были в Киргизии — 7,8%, в Армении — 6,5%, в Казахстане — 3,4%. В России и Белоруссии наблюдалась положительная динамика, хотя показатели и были ниже уровня других стран ЕАЭС — 0,5% и 0,3% соответственно.

Следует констатировать тот факт, что траектория роста становится более устойчивой, положительная динамика охватывает всё больше отраслей.

Что касается инфляции, то на сегодня она во всех государствах-членах снижается. Во многом благодаря тому, что ряд стран приняли решение перейти на режим инфляционного таргетирования и отпустить обменный курс, удалось абсорбировать внешние шоки.

В целом накопленная с начала года инфляция в интеграционном объединении в период с января по май составила 1,9%. Динамика же показывает, что в течение года ценовая ситуация, конечно, при условии отсутствия новых внешних шоков, будет относительно стабильной. Мы прогнозируем, что в 2017 году, а также в период до 2019 года инфляция во всех странах будет находиться на уровне однозначных показателей и соответствовать среднесрочным ориентирам в каждом государстве. По нашим прогнозам, инфляция в целом по ЕАЭС снизится с 4,6% в 2017 году до 4,4% в 2019 году.

Какие секторы экономики показали положительные результаты?

Можно говорить о положительной динамике в целом ряде секторов: грузооборот увеличился на 6,9%, пассажирооборот — на 7,8%. Наблюдается рост сельского хозяйства в ЕАЭС — 0,7% и промышленного производства — 2,4%. Причем по промышленному производству, грузообороту и пассажирообороту мы наблюдаем прирост во всех странах. А в Армении грузооборот вырос даже более, чем на 20%. Это предварительные данные за первые пять месяцев 2017 года.

Очень важно, что происходит рост как внешней торговли стран ЕАЭС с другими странами, так и внутренней торговли внутри Союза. Торговый оборот с третьими странами за первые четыре месяца 2017 года увеличился на 26,8%, а взаимный товарооборот — на 28,4%. Растет и совокупное положительное сальдо внешней торговли товарами государств — членов ЕАЭС: с 34,2 млрд долларов США в январе — апреле 2016 года до 50,5 млрд долларов США за аналогичный период 2017 года, что свидетельствует о повышении устойчивости внешней позиции.

Если мы говорим о взаимной торговле в рамках ЕАЭС, то, помимо изменения цен, на рост влияет и увеличение физического объема поставляемых товаров, которое наблюдается с 2016 года. Позитивным моментом является то, что у нас растёт экспорт не только сырья, но и товаров, связанных с обрабатывающими секторами, где достаточно высокая доля добавочной стоимости: машин, оборудования, транспортных средств.

Другими словами, мы преодолели падение взаимной торговли 2015−2016 гг.

Стоит прояснить важную деталь. Зачастую эту ситуацию связывали с санкционной политикой по отношению к России и с внутренними факторами. Однако падение взаимной торговли в 2015 году на 70% было объяснено падением цен на сырьевые товары и только на 30% — снижением товарной массы. В 2016 году снижения физических объёмов не было, напротив, был небольшой, но рост на 0,4%; падение было связано с ценовым фактором.

Кто стал основным партнёром ЕАЭС по внешней торговле?

Географическая структура внешней торговли практически не менялась: это страны Европейского союза, страны — члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, при этом объёмы импорта из АТЭС превышают объёмы импортных закупок из ЕС. В первые четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, по предварительным данным, прирост торговли товарами с Китаем составил 34,2%, США — 28,4%, Германией — 26,2%. Следует отметить позитивную торговую динамику с Вьетнамом — страной, с которой заключено соглашение о зоне свободной торговли: объёмы торговли выросли на 22,5%.

Какие основные прогнозы по странам вы бы отметили?

Как я уже отмечал, по текущим оценкам, рост ВВП ЕАЭС в 2017 году составит 1,3%. Если в 2016 году у нас было падение на 0,1%, то к 2019 году мы предполагаем ускорение роста до 1,8%.

В странах прогнозируются положительные темпы экономического роста. В некоторых государствах они ожидаются умеренными: от 0,8% до 1,3% — в Белоруссии и от 1,1% до 1,6% — в России в ближайшие три года. Киргизия останется лидером по росту ВВП в этом году, он составит около 4% (в 2016 году 3,8%), а в 2019 году он достигнет 4,2%. Экономика Армении вырастет с 0,2% в 2016 году до 2,9% в 2017-м, с ростом до 3,6% в 2019 году. В Казахстане ВВП в 2016 году увеличился на 1%, на текущий год наши оценки — 2,8%, а в 2019 году рост ВВП достигнет 3,5%.

Для всех стран будет характерно восстановление потребительского спроса. Кроме того, в прогнозный период инвестиционная активность в государствах ЕАЭС, включая Россию, станет одним из факторов роста. Условия для повышения инвестиционной активности частного сектора будут созданы в том числе благодаря ценовой стабилизации, которую смогут закрепить в ближайшее время наши страны.

Основным драйвером для развития экономики Армении станет рост чистого экспорта, который непосредственно связан с реализацией государственной программы по поддержке экспорта.

В Белоруссии предполагается наращивание потребления за счёт увеличения реальной заработной платы. Также мы ожидаем повышения производительности труда в республике и увеличения загрузки мощностей в нефтеперерабатывающем секторе.

В Казахстане проявится эффект снижения темпов роста цен, будет расти покупательная способность, чему будут способствовать меры, которые предпринимают власти страны в части фискальной поддержки.

В Киргизии, где одна из основных статей экспорта — золото, рост будет поддерживаться в том числе за счёт повышения цены на металлы. Ожидается и дальнейшее увеличение объёмов денежных переводов, которые играют важную роль в экономике страны.

Экономика России будет поддерживаться за счёт прироста инвестиций и увеличения объёмов производства в таких крупных секторах, как промышленность и сельское хозяйство. Влияние на экономическое развитие России окажет стабилизация внешних факторов — это и цены на сырьевые ресурсы, и восстановление как мировой экономики, так и экономик торговых партнёров вне ЕАЭС.