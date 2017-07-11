Пенсионный фонд Татарии потратит 14,3 млн на антикоррупционную систему

Казань, , 05:31 — REGNUM

Управление Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе Казани объявило аукцион на создание антикоррупционной системы контроля и оценки работы клиентских служб. Свою госзакупку, итоги которой подведут 31 июля, оно обосновало целями повышения качества обслуживания населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на извещение организатора.

Приём заявок от участников будет проходить до 24 июля. Максимальная цена лота — 14 337 400 рублей, средства будут использованы из бюджета Пенсионного фонда РФ. Систему планируется установить в 40 филиалах фонда, а создать её победитель должен за 20 календарных дней с даты получения заявки от заказчика. Сумма обеспечения заявки — 1% от цены контракта, что составляет 143 374 рубля.

Предполагается, что система должна иметь возможность автоматизированного выполнения технологических процессов сбора, накопления, просмотра и обработки — аудио и видеоинформации, а также информации об удовлетворённости посетителей. Последнего планируется достичь за счёт записи видео и аудиоинформации помещений, возможности просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи, осуществления удалённого наблюдения, представления аналитической и статистической информации о уровне удовлетворённости посетителей ПФР по республике. Свои траты заказчик обосновывает тем, что подобная система поможет предупредить и выявить факты коррупции, а также повысить уровень эффективности принятия управленческих решений при реализации кадровой политики и эффективность работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем, периодически вокруг региональных управлений Пенсионного фонда возникают громкие скандалы, связанные с госзакупками. Так в 2015 году на празднование 25-летнего юбилея отделение ПФР в Саратовской области было готово потратить 800 тыс. рублей. А в ноябре 2016 года это же отделение было готово пропиариться за 185 млн рублей, что эквивалентно 350 тыс. пенсий.

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