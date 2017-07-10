Белоруссия стремится «занять нишу» в китайском рынке мяса и молока

Минск, , 15:46 — REGNUM 62 предприятия из Белоруссии получили сертификаты на поставку говядины, мяса птицы и молока в Китай, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, сообщают 10 июля «Белорусские новости».

По его словам, говядину в КНР смогут поставлять 36 белорусских предприятий, молоко — 21, мясо птицы — 5. Субботин отметил, что точные цифры поставок пока назвать нельзя, поскольку «рынок Китая огромный», а для белорусских предприятий важно сейчас «занять нишу».

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Министр главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи Шупин заявил, что Белоруссия может стать постоянным поставщиком мясо-молочной продукции для Китая, поскольку в Белоруссии «нормальная экология и высокое качество произведенной продукции».

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай может предоставить республике кредит в размере $1 млрд для модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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