Миллер пожаловался главе Минкавказа на Северный Кавказ

Грозный, , 13:31 — REGNUM Долг субъектов Северного Кавказа за газ вырос за пять месяцев 2017 года на 11,5 млрд рублей. На 1 июня общая сумма долга составила 85,3 млрд рублей. Об этом председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе компании.

Кроме низкой платежной дисциплины в СКФО, Миллер отметил также невыполнение рядом регионов обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Среди таких субъектов были названы Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия-Алания.

В свою очередь, по словам главы «Газпрома», свои обязательства по развитию газификации регионов Северного Кавказа компания выполняет своевременно. Так, уровень газификации СКФО на 1 января 2017 года значительно превысил общероссийский показатель — 67,2%, достигнув 94,5%. За 14 лет с 2003 по 2016 годы, как отметил Алексей Миллер, на создание необходимой инфраструктуры было потрачено около 16 млрд рублей. На эти средства было построено 192 газопровода общей протяженностью более 1800 км.

Кроме того, в 2012—2016 годах общий объем капитальных вложений «Газпрома» с учетом дочерних компаний в строительство и реконструкцию газотранспортных объектов на Северном Кавказе составил 58,2 млрд рублей. На эти деньги были, в частности, реконструированы компрессорные станции газопровода «Северный Кавказ — Центр», расширено Северо-Ставропольское подземное хранилище газа, построен газопровод «КС Изобильный — Невинномысск». В текущем году компания планирует направить в СКФО инвестиции в размере до 3,4 млрд рублей.

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В ходе встречи министра по делам СКФО и главы «Газпрома» было сказано, что для выправления ситуации с газовыми долгами первоочередными мерами должны стать полная оплата за потребленный газ теплоснабжающими организациями, а также проведение инвентаризации газораспределительных сетей, принадлежащих субъектам СКФО. Кроме того, был рассмотрен вопрос возможного введения на территории округа системы безналичных расчетов за услуги по газоснабжению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году задолженность субъектов Северного Кавказа за газ и свет составила почти такую же сумму, что и у всех вместе остальных субъектов РФ. Общий долг за газ с учетом долгов предыдущих лет составил более 70 млрд рублей. Только за 2016 год сумма задолженности выросла на 10% по сравнению с 2015 годом, составив 6,6 млрд рублей.