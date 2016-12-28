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Медведев: Половину всех долгов РФ за газ и свет накопил Северный Кавказ

Экономика
Долги за газ превысили уже 70 млрд рублей, за свет — 25 млрд рублей
Газ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Газ

Грозный, 28 Декабря 2016, 10:07 — REGNUM  Северный Кавказ накопил долгов за газ и свет почти столько же, сколько все остальные субъекты РФ. Так, задолженность за газ с учетом долгов предыдущих лет составляет более 70 млрд рублей. Эта сумма превысила половину всех долгов, накопленных остальными субъектами РФ. За минувший год долг субъектов СКФО за газ вырос на 6,6 млрд рублей, что составило около 10%.

Такие цифры озвучил в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа премьер-министр Дмитрий Медведев, которое состоялось накануне, 27 декабря.

По словам Медведева, продолжают расти долги СКФО и перед энергетиками. Так, с начала 2016 года общая задолженность субъектов округа увеличилась на 25% и составила почти 25 млрд рублей. Сумма долга региона составила 41% общероссийской задолженности на оптовом рынке. При этом, несмотря на то, что уровень текущих расчетов достиг уже около 90%, общая задолженность потребителей составила около 21 млрд рублей.

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Газовый долг субъектов Северного Кавказа превысил 55 млрд рублей

Основными причинами сложившейся ситуации с платежами за энергоносители в СКФО председатель правительства назвал необоснованно заниженные тарифы в некоторых субъектах округа и плохой учёт поставленных энергоресурсов, а также воровство газа и электроэнергии и изношенность сетей. Кроме того, как отметил Медведев, в отрасли действуют различные схемы ухода от выплаты долгов, в частности, через целенаправленное банкротство организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний.

Среди положительных моментов Медведев назвал то, что в текущем году региональные и местные бюджетные организации практически не допустили роста задолженности ни по электроэнергии, ни по газу, а также то, что теплоснабжающие организации округа не нарастили долги за газ.

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