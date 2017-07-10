Путин о мотоцикле Kawasaki: «Стараюсь на нем не ездить»

Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» заявил, что у него есть мотоцикл Kawasaki, однако он «старается на нем «не ездить.

О своем мотоцикле он рассказал, посещая павильоны выставки и остановившись у стенда автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki. Путин пояснил, что у него есть мотоцикл этой фирмы, не такой мощный, как на стенде, однако он старается не ездить на нем.

На следующем стенде, где был представлен автомобиль Nissan Murano, а руководство компании рассказало о его особенностях, Путин вспомнил, что в течение нескольких лет ездил на Nissan.

По его словам, это было в 90-е годы в Санкт-Петербурге, когда Владимир Путин работал в мэрии города.

«Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — признался российский лидер.

Выставка «Иннопром» проходи в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, всего на ней представлены более 640 индустриальных компаний из 20 стран.