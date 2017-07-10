ФНПР выступает за разовый курортный сбор

Москва, , 13:13 — REGNUM Курортный сбор должен быть разовым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время парламентских слушаний в Госдуме.

«С нашей точки зрения, такой сбор должен быть разовый», — заявил Шмаков.

По его мнению, законопроект нужно серьёзно дорабатывать, при этом вместе с доработанным проектом необходимо представить также и изменения на региональном и местном уровне.

Кроме того, необходимо провести классификацию всех коллективных средств размещения, чтобы был определён круг субъектов, через которые осуществляется этот сбор, подчеркнул он.

«Всё хотят с коллективных средств размещения собирать. Это неправильно. Потому что на эти коллективные средства размещения наложены совсем недавно такие новые затраты, как налоги по кадастровой стоимости и так далее», — указал Шмаков.

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