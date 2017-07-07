В Эстонии подскочили цены на яйца, фрукты и сахар

Таллин, , 13:33 — REGNUM В Эстонии в июне 2017 года по сравнению с маем потребительские цены упали на 0,1%, но были на 2,9% выше, чем в июне 2016 года, сообщает сегодня, 7 июля, корреспондент ИА REGNUM. Такие данные официально объявила статистическая служба Эстонии.

За год товары подорожали на 3,2%, услуги — на 2,4%. Регулируемые цены на товары и услуги поднялись на 3,6%, а нерегулируемые цены — на 2,7%, показали данные, опубликованные статистической службой страны.

По сравнению с июнем 2016 года больше всего на индекс потребительских цен повлияли подорожавшие на 6,6% продукты питания и неалкогольные напитки. Цены на молоко, молочные продукты и яйца выросли за год на 10,1%, цены на фрукты — на 16,8%, а на сахар и кондитерские изделия — на 7,3%.

Бензин за год подорожал на 8,5%, а дизель — на 8,4%. На 14,6% поднялись цены на табак.

Месячная дефляция была обусловлена сезонными распродажами одежды и обуви, а также скидками на алкоголь, которые применялись в первом месяце лета. Бензин за месяц подешевел на 0,5%, а дизель — на 1,1%. Но цены на свежие фрукты и ягоды поднялись на 8,1%.