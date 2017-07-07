Оператор «Князя Владимира» раскритиковал инфраструктуру крымских портов

Симферополь, , 10:57 — REGNUM Инфраструктура причалов многих портов Республики Крым и Севастополя находится в неудовлетворительном состоянии для включения в маршрут лайнера «Князь Владимир». Об этом заявил генеральный директор компании «Черноморские круизы» Евгений Берков, передаёт РИА «Новый день»

«Мы сейчас в таких условиях, что приходится возрождать не только круизное сообщение как таковое, но и береговую инфраструктуру», — заявил Берков.

По его словам, «Росморпорту» — организатору проекта по возрождению круизной линии, — пришлось за собственные средства ремонтировать причалы и в Ялте, и в Севастополе, чтобы обеспечить заход лайнера.

«Расширение маршрута, расширение списка городов, будет зависеть от интереса тех портов, которые хотели нас принять, и от возможности обслуживания в порту», — отметил он.

Напомним, что недельный круиз проходит по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. В свой первый круиз «Князь Владимир» отправился 11 июня. По словам Беркова, на лайнере «Князь Владимир» с комфортом могут разместиться около 750 человек. Обслуживает судно команда из 230 человек.

Про окупаемость маршрута Евгений Берков сообщил, что компания надеется вернуть затраты на Черноморском направлении не позднее пяти лет и рассчитаться с «Росморпортом».

При этом оператор не надеется на большое число иностранных туристов, хотя и они уже проявляют интерес к черноморским круизам. В основном это граждане Белоруссии и Казахстана, реже — гости из Израиля и Ирана.