Москва, , 08:14 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 6 июля открылись ростом по доллару и евро. Доллар обновил максимум 60,43 рубля от 21.06.17 в течение 20 минут. Курс евро вырос до 68,59 рубля. Ослабление рубля вызвали продажи российских гособлигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Индекс государственных облигаций России (RGBI) с открытия просел на 0,17% и падал до закрытия торговой сессии. По итогам дня индекс RGBI упал на 0,25%, до 137.19. Участники рынка игнорировали восстановление цен на нефть до публикации данных Минэнерго США.

Официальный отчёт Минэнерго США отразил значительное сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов. На новостях нефть сорта Brent подорожала до $49,14 за баррель. Курс доллара снизился 59,75 рубля. Но вот незадача, отчет подпортило увеличение добычи нефти на 88 тыс. баррелей в сутки. Цена на нефть вернулась к уровню $47,76. Курс доллара восстановился до 60,16 рубля

6 июля евро существенно подорожал против доллара США и рубля. Курс евро/рубль вырос до 68,73 рубля, обновив многомесячный максимум. Его укрепление обусловлено публикацией протокола июньского заседания ЕЦБ. В протоколе сообщалось, что в ходе последнего заседания 7−8 июня затрагивалась тема сворачивания программы стимулирования.

Сегодня, 7 июля, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Это значит, что торги на Мосбирже откроются снижением по курсу рубля. Если в течение первого часа торгов курс доллара останется торговаться ниже 60,45 рубля, то рубль на время отвяжется от нефти. Сегодня все внимание участников, торгующих на российских рынках, направлено на саммит G20, где состоится встреча двух президентов, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча держит в напряжении рынок капитала. Если она пройдет успешно, то курс доллара вернётся под отметку 60 рублей. Если зарубежные инвесторы разочаруются в ней, продажи ОФЗ усилятся, курс доллара протестирует уровень 61 рублей. При дешевеющей нефти возможен тест уровня 61,60 рубля.

Напомним, 6 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 17,75 коп. (+0,30%), до 60,16 руб., курс евро — на 65,50 коп. (+0,96%), до 68,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-1,66%), евро/рубль — 301,1 млн евро (-2,08%).

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