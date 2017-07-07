Минсельхоз связывает рост цен на овощи с аномально холодным летом

Москва, , 04:46 — REGNUM Цены на ряд овощей в России подорожали более чем в полтора раза из-за позднего урожая в результате неестественно холодного лета, пишет 7 июля газета «Известия».

Издание ссылается на подготовленный Минсельхозом «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке», из которого следует, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года капуста в России стала дороже на 73,8%, картофель — на 56,6%, репчатый лук — на 28,3%.

В пресс-службе ведомства заявили, что цены на овощи «носят ярко выраженный сезонный характер». «В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий (не только на территории России) цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня», — сказал представитель Минсельхоза.

При этом рост цен на картофель в ведомстве связывают «в большей степени со снижением его урожая в прошлом году», а также с «удорожанием импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья».

«В дальнейшем, после поступления отечественной продукции нового урожая, прогнозируется снижение цен на овощи и картофель», — отметили в Минсельхозе.

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что рост цен на ряд овощей и фруктов, наблюдаемый в 2017 году, уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле-июне. «Вместе с тем мы ожидаем постепенной нормализации ситуации с плодоовощной продукцией по мере увеличения объемов поставок продукции на потребительский рынок,», — подчеркнули в министерстве.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6%, за январь-июнь 2017 года — 2,3%, а в годовом выражении потребительские цены выросли на 4,4%.

Эти данные оказались выше ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. В Центробанке такое ускорение инфляции назвали «шоком», отметив, что определённый рост цен в связи с подорожанием плодово-овощной продукции в июне ожидался, однако, фактический их рост оказался выше прогнозов регулятора.

Читайте ранее в этом сюжете: Ускорение инфляции в июне стало шоком для Банка России