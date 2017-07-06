В Узбекистане началось строительство еще одного автозавода

Ташкент, , 19:43 — REGNUM Церемония «закладки капсулы» на будущей строительной площадке, прошедшая 6 июля, положила начало строительству автомобильного завода Peugeot Citroёn в Джизакской области Узбекистана. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель АО «Узавтопром», в церемонии принял участие вице-премьер правительства Узбекистана Улугбек Рузикулов и вице-президент группы PSA Peugeot Citroёn Кристоф Бержеран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое предприятие будет расположено в Свободной индустриальной зоне «Джизак», расположенной в 200 километрах от Ташкента.

Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroën, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

Общие инвестиции по проекту строительства завода составляют около 130 миллионов евро.

Группа «Пежо Ситроен» предоставит технологии и обеспечит обучение сотрудников. Завод будет функционировать в соответствии с системами «Пежо Ситроен» по управлению производством, контролю качества, поставок и продаж.

Производственная мощность предприятия составит 16 тысяч автомобилей в год, продукция завода будет представлена как в Узбекистане, так и на экспортных рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Также в планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% продукции с первого года производства, путем привлечения местных производителей автомобильных комплектующих. На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается около 30 крупных заводов, принадлежащих АК «Узавтосаноат» («Узавтопром»), и свыше 160 средних и малых предприятий.

Самыми крупными предприятиями АО «Узавтопром» являются СП GM Uzbekistan, выпускающее легковые автомобили, ООО «СамАвто», которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, а также MAN Auto Uzbekistan — выпускает грузовые автомобили MAN.

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