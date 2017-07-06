В Москве на ВДНХ стартовал Урбанистический форум

Москва, , 11:56 — REGNUM На ВДНХ начал работу VII Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2017). Об этом 6 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основной темой форума станут агломерационные процессы в экономике и их влияние на качество жизни и управление крупнейшими городами мира. Тема сформулирована следующим образом: «Эпоха агломераций. Новая карта мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках Московского урбанистического форума будут представлены квартиры, предназначенные для жителей расселенных столичных пятиэтажек. Гости мероприятия смогут узнать, в каких условиях будут жить москвичи, согласившиеся на участие в программе реновации.

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