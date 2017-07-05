Президент Казахстана подписал закон о выделении Киргизии $100 млн

Астана, , 14:14 — REGNUM Казахстан выделит Киргизии 100 млн долларов США (5,92 млрд рублей) для развития экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соответствующий закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции», подписан президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

«В соответствии с соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции Киргизской Республики в Евразийский экономический союз окажет киргизской стороне помощь, эквивалентную 100 миллионам долларов США. Помощь будет предоставлена киргизской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожными картами» по присоединению Киргизской Республики к ЕАЭС, в частности на улучшение таможенной инфраструктуры на киргизском участке таможенной границы ЕАЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Киргизской Республики. При этом помощь будет предоставляться поэтапно в соответствии с отдельными Межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров», — отмечается в докладе министра национальной экономики Тимура Сулейменова, представлявшего данный законопроект в парламенте Казахстана.

По сведениям Тимура Сулейменова, первый транш составит 41 млн долларов США (2,43 млрд рублей), из которых почти половина — 22 млн долларов США (1,3 млрд рублей) — должна быть направлена на оснащение ветеринарных и фитосанитарных пунктов пропуска Киргизии. По пять с лишним миллионов из этих средств пойдут на модернизацию испытательных лабораторий и обучение в сфере технического регулирования, а также на оснащение санитарно-карантинных пунктов. 3,29 млн долларов США (194,68 млн рублей) должны быть направлены на обустройство таможенных пунктов пропуска. Около двух млн долларов США планируется направить на дооснащение испытательной лаборатории при Министерства здравоохранения Киргизской Республики, а примерно 750 тыс. долларов США (44,4 млн рублей) и около 577 тыс. долларов США (34,2 млн рублей) пойдут на дооснащение противопожарной лаборатории и оснащение лаборатории в сфере транспорта соответственно.

Сведения по мероприятиям, на которые выделяются денежные средства в рамках первого транша

Мероприятие Сумма обустройство таможенных пунктов пропуска 3 286 800 модернизация испытательных лабораторий, а также обучение в сфере технического регулирования 5 662 149 оснащение лаборатории в сфере транспорта 577 840 дооснащение противопожарной лаборатории 749 621 дооснащение испытательной лаборатории при МЗ КР 1 863 523 оснащение санитарно-карантинных пунктов 5 199 463 оснащение ветеринарных и фитосанитарных пунктов пропуска 22 000 000 ИТОГО: 39 339 396

По данным МНЭ РК

Напомним, соглашение и Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии были подписаны 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров глав двух стран: Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева. На этой же встрече была достигнута договоренность о том, что Казахстан профинансирует обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий в Киргизии.

В марте 2017 года на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был подписан протокол между правительствами Киргизии и Казахстана о внесении изменений в протоколы о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о техническом содействии. Поправки упростили процедуру предоставления помощи, а изменения в протокол о техническом содействии увеличили сумму технической помощи с 7,5 до 41 миллиона долларов (с 428 млн до 2,3 млрд руб.).

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Напомним также, были большие сомнения, что Казахстан все-таки окажет помощь в рамках подписанного соглашения. Они возникли после охлаждения взаимоотношений двух стран, вызванного интервью каналу «Euronews» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В частности, он заявил, что «в 2010 году Казахстан устроил блокаду Киргизии на полтора месяца, что даже привело к человеческим жертвам». В ответ глава Казахстана напомнил о причинах закрытия границ, связанных с революцией в соседней стране, и сделал ответное заявление:

«Из-за сказанных слов, я не думаю, что будет какая-то неприязнь между двумя народами. Мы помогаем им и будем дальше помогать. Не так давно 40 миллионов долларов выделили, чтобы они отремонтировали лаборатории на границах, для того, чтобы могли завозить к нам мясо. Я направил деньги на строительство школ, когда в Оше все разрушили. Гуманитарную помощь отправляем. Мы же братья, как я говорил, соседи. И Кыргызстан, и Узбекистан, и Таджикистан — это все пути Казахстана. И железная дорога проходит, и автомагистрали, и самолеты, и связь, все от нас. Нужно хранить дружбу, единство, нет ценнее ничего этого», — отметил тогда президент Назарбаев.

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