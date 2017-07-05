Standard & Poor's снизил рейтинги квазигосударственных компаний Казахстана

Астана, , 19:46 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ряда казахстанских квазигосударственных компаний, в число которых входят АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Банк развития Казахстана», АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги казахстанского государственного АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» снижены с «BBB-/A-3» до «ВВ+/В». Прогноз по рейтингам — «негативный».

Понижены и долгосрочный, и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Банк развития Казахстана» по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «ВВВ-/А-3» до 2ВВ+/В».

Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» понижен с «ВВ+» до «ВВ-», при этом краткосрочные рейтинги компании по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтверждены S&P на уровне «В», прогноз по рейтингам — «негативный».

Долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» понижены с «BB+» до «BB-» в связи с негативной тенденцией в отношении господдержки. Прогноз рейтингов — «негативный».

Во всех случаях понижение рейтингов объяснялось главным образом мнением агентства о постепенном снижении готовности правительства Республики Казахстан предоставлять сектору ОСГ (организациям, связанным с государством) ресурсы для своевременного обслуживания и погашения долга в случае необходимости. Данный вывод был сделан на основе ограниченного участия государства в обеспечении своевременного погашения обязательств нескольких казахстанских ОСГ в последние 18 месяцев. Поясняется, что под экстраординарной поддержкой подразумевается помощь, обеспечивающая своевременное и полное обслуживание и погашение долга организации в стрессовом сценарии.

Чтобы оценить уровень задолженности, достаточно заглянуть в финансовую отчетность указанных компаний: почти у всех перечисленных компаний есть аудированные годовые отчеты, поэтому рассмотрим итоги 2016 года.

Всего у пяти представленных компаний общая сумма обязательств по итогам 2016 года составила 5,612 трлн тенге (1,037 трлн рублей), из которых займы от других финансовых организаций составляют примерно 40% или 2,283 трлн тенге (422 млрд рублей), а на выпущенные долговые ценные бумаги приходится порядка 31% или 1,744 трлн тенге (322,46 млрд рублей).

По данным финансовой отчетности по АО «ФНБ «Самрук Казына» за 2016 год общие обязательства составили 2,081 трлн тенге (384,81 млрд рублей), из которых займы составляют чуть больше 52% — 1,09 трлн тенге (201,422 млрд рублей).

АО «ФНБ «Самрук Казына» тыс. тенге тыс. руб. Совокупная прибыль/убытки за год 86 037 000 15 903 327 Активы 7 349 837 000 1 358 565 065 Обязательства 2 081 801 000 384 806 100 из них: займы от правительства Республики Казахстан 918 411 000 169 761 738 займы 1 089 698 000 201 422 921

Примерно такой же уровень обязательств на конец 2016 года и у АО «Банк Развития Казахстана» — 2,08 трлн тенге (384,08 млрд рублей), но у него большую долю занимают прочие займы (44%), а также выпущенные долговые ценные бумаги (35%) — 918,065 млрд тенге (169,7 млрд рублей) и 727,567 млрд тенге (134,485 млрд рублей) соответственно.

АО «Банк Развития Казахстана» тыс. тенге тыс. руб. Совокупная прибыль/убыток за год -1 987 656 -367 404 Активы 2 449 179 855 452 713 467 Капитал 371 291 632 68 630 616 Обязательства 2 077 888 223 384 082 851 из них: займы от правительства и АО ФНБ «Самрук Казына» 37 552 342 6 941 283 займы и средства от банков и прочих финансовых организаций 918 065 433 169 697 862 выпущенные долговые ценные бумаги 727 566 505 134 485 491

Чуть более скромные обязательства у АО «НУХ «КазАгро». По отчету за 2016 год у компании обязательства составляют 888,71 млрд тенге (164,27 млрд рублей), из которых наибольшая доля приходится на выпущенные еврооблигации (60%) — 531,169 млрд тенге (98,18 млрд рублей), выпущенные долговые ценные бумаги занимают 24% и составляют 214,4 млрд тенге (9,505 млрд рублей), а займы от финансовых организаций равны 5,78% или 69,46 млрд тенге (12,84 млрд рублей).

АО «НУХ «КазАгро» тыс. тенге тыс. руб. Прибыль/убыток за год 18 551 843 3 429 176 Активы 1 268 616 486 234 494 729 Капитал 379 909 728 70 223 610 Обязательства 888 706 758 164 271 120 из них: займы от правительства Республики Казахстан 69 458 586 12 838 925 займы и средства от банков и прочих финансовых организаций 51 423 485 9 505 265 выпущенные долговые ценные бумаги в тенге 214 396 259 39 629 623 выпущенные еврооблигации 531 168 887 98 182 789

Более скромные обязательства у АО «НУХ «Байтерек» — по отчетности за 2016 год компания должна порядка 312,88 млрд тенге (57,83 млрд рублей), из которых на долговые ценные бумаги приходится почти 87% — 271,377 млрд тенге (50,16 млрд рублей).

АО «НУХ «Байтерек» тыс. тенге тыс. руб. Прибыль и совокупный доход 1 278 651 236 350 Активы 1 153 767 427 213 265 698 Капитал 840 889 393 155 432 420 Обязательства 312 878 034 57 833 278 из них: займы от правительства Республики Казахстан 39 567 430 7 313 758 выпущенные долговые ценные бумаги 271 376 696 50 162 051

И самые низкие показатели по обязательствам по итогам 2016 года у АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Всего фонд должен 250,73 млрд тенге (46,35 млрд рублей), из которых на заемные средства приходится 89% или 223,87 млрд тенге (41,38 млрд рублей).

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» тыс. тенге тыс. руб. Активы 349 434 268 64 590 438 Капитал 98 704 779 18 244 876 Обязательства 250 729 489 46 345 562 из них: заемные средства 223 869 751 41 380 730

Напомним, АО «ФНБ «Самрук Казына» в рамках IV заседания казахстанско-китайского делового совета подписал рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая о предоставлении кредитной линии до 3 миллиардов долларов США на льготных условиях, на финансирование оборотного капитала и рефинансирование предыдущих своих займов.

Напомним также, 23 июня АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписал с ЕБРР ряд гарантийных соглашений, в рамках которых было выделено порядка 22 мил долларов США двум казахстанским финансовым организациям АО «Банк Kassa Nova» и МФО «KMF».

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