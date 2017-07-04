Вторник, 4 Июля 2017 года
15:00:03 МСК

В Казахстане план по приватизации до 2020 года выполнен наполовину

Экономика

За проданную государственную собственность получено уже почти 12 миллиардов рублей

Астана, 4 июля 2017, 13:57 — REGNUM  В Казахстане Комплексный план приватизации на 2016−2020 годы выполнен на 47%. С 2016 года из 879 выставленных компаний в Казахстане продано 226 объектов, а 190 компаний находятся на стадии ликвидации и реорганизации. Сумма полученных средств составила 63 млрд тенге (11,65 млрд рублей). Такая информация была представлена сегодня, 4 июня, на заседании правительства Республики Казахстан.

Наибольшая доля полученных средств приходится на объекты квазигосударственного сектора — 95 проданных компаний принесли 39 млрд тенге (7,21 млрд рублей) или 62% от общего объема. Второй по объемам идет коммунальная собственность — 113 компаний принесли 17 млрд тенге (3,14 млрд рублей) или 27%. А на третьем месте 18 компаний республиканской собственности — сумма их реализации составила 7 млрд тенге (1,29 млрд рублей), или 11%.

Всего в Комплексный план приватизации на 2016−2020 годы на настоящий момент входит 903 компании, из которых 68 являются топовыми. По структуре принадлежности топовых компаний 78% приходятся на долю квазигосударственного сектора (53 компании), а 22% — на долю республиканской собственности (15 компаний).

Министр финансов Бахыт Султанов доложил, что в 2017 году в планах реализовать 488 объектов, в том числе 31 топовых. В 2018 году планируется продать 101 объект, а в 2019—2020 годах — 17 крупнейших компаний фонда «Самрук Казына», в том числе 13 топовых, из которых 8 будут реализованы в рамках IPO и SPO.

«На сегодня из объектов приватизации текущего года выставлено на торги 156 объектов, из которых продано 45 на сумму 5,9 млрд тенге (1,09 млрд рублей). 98 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации, 85 объектов — на оценке, которые согласно дорожной карте будут выставлены до конца июля текущего года. Также в июле-августе будет оценено порядка 105 объектов, из них по коммунальной собственности — 65, по республиканской — 7, национальным холдингам — 15, и социально-предпринимательским корпорациям — 17 объектов. Таким образом, из 488 объектов до октября текущего года будут выставлены 95% объектов», — проинформировал Бахыт Султанов.

По 31 топовому объекту, которые будут проданы в 2017 году, известно, что 18 принадлежат АО «Самрук Казына», из них 5 находятся на торгах и 13 — в предпродажной подготовке. При этом некоторые компании уже проданы, а по другим переговоры находятся на разных стадиях.

30 декабря 2016 года 50% акций АО «Локоматив құрастыру зауыты» были проданы американской компании General Electric Transportation, а 15 мая 2017 года 49% акций сухого порта ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» проданы китайским компаниям COSCO Shipping и порту Lianyungang.

По газовому месторождению ТОО «Тенгис Мунай» первый конкурс не состоялся, так как требуется увеличение квоты на экспорт газа для повышения привлекательности, однако с правительством Румынии уже подписан договор по исполнению отлагательных условий.

По объектам АО «Транстелеком», АО «Актобе ТЭЦ» договоры купли-продажи находятся на стадии согласования. На завершающейся стадии находятся переговоры по компании ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», которую хочет приобрести французская компания Alstom. Такой же статус у ТОО «Тұлпар-Тальго», интерес к которой выразила испанская Talgo, и у KMGI N.V. (ранее — The Rompetrol Group N.V.), компании, принадлежащей АО «НК «КазМунайГаз», по которой ведутся переговоры с китайской компанией Honeywell.

По АО «Майкаинзолото» ведутся переговоры с российской компанией Rence Enterprises ltd., а по компаниям ТОО «Kazakh Solar Silicon», ТОО «Astana Solar», принадлежащим АО «НАК «Казатомпром», переговоры проводятся с рядом европейских компаний.

Также в список продаж 2017 года попали такие компании как ТОО «Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр», АО «МРЭК», АО «ВКРЭК» + 1 дочерняя организация, АО «КБТУ» + 3 дочерние организации, ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» + 4 дочерние организации, ТОО «Актауский морской северный терминал», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» и АО «Каустик».

По республиканской собственности шесть объектов, которые входят в число топовых, проходят предпродажную подготовку. Это такие компании как АО «Национальный научный медицинский центр», АО «Астана қонақ үй», АО «Казмедтех», АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф», РГП «Казахавтодор» (будет реорганизация и сегментация), АО «Международный аэропорт Астана».

Из объектов АО «НУХ «Байтерек» в топ входят 7 компаний, из которых 3 проданы, а 4 находятся на торгах: АО «Раннила Казахстан», АО «Мырзабек алтын тас групп», АО «Иртышский химико-металлургический завод», АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования», АО «White Fish of Kazakhstan», ТОО «А-КБК», АО «Pams Pipe».

Что касается планов по реализации топовых объектов в 2018 году, то 8 из них находятся в республиканской собственности, 1 — в коммунальной и 19 предприятий нацхолдингов.

По крупнейшим казахстанским компаниям запущена активная стадия подготовки к IPO, выход на который планируется в 2018 году. Сейчас уже выбраны инвестиционные банки для предпродажной подготовки, сформирован IPO-офис во всех компаниях, подлежащих IPO. По компаниям, входящим в первую волну, известно, что по АО «НАК «Казатомпром» и Air Astana проведены установочные встречи всех участвующих сторон, а также запланированы финансовая и юридическая экспертиза активов. Еще одна компания, АО «Казахтелеком», сейчас находится на стадии определения метода продажи активов, где будет выбрано либо SPO (публичное размещение акций — ИА REGNUM ), либо продажа стратегическим инвесторам. В последующем планируется нанять инвестиционный банк.

Во вторую и третью волну попали такие компании как АО «Самрук-Энерго», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта», АО «НК «Қазақстан темiр жолы», АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Qazaq Air, при этом последние две компании предполагается продать стратегическим инвесторам.

Для привлечения новых покупателей АО «Самрук Казына» планирует провести день инвестора в России и в Юго-Восточной Азии.

Читайте также: Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз»: итоги работы

Читайте также: Национальный оператор нефтепроводов Казахстана «КазтрансОйл»: итоги работы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное