В Казахстане план по приватизации до 2020 года выполнен наполовину

Астана, , 13:57 — REGNUM В Казахстане Комплексный план приватизации на 2016−2020 годы выполнен на 47%. С 2016 года из 879 выставленных компаний в Казахстане продано 226 объектов, а 190 компаний находятся на стадии ликвидации и реорганизации. Сумма полученных средств составила 63 млрд тенге (11,65 млрд рублей). Такая информация была представлена сегодня, 4 июня, на заседании правительства Республики Казахстан.

Наибольшая доля полученных средств приходится на объекты квазигосударственного сектора — 95 проданных компаний принесли 39 млрд тенге (7,21 млрд рублей) или 62% от общего объема. Второй по объемам идет коммунальная собственность — 113 компаний принесли 17 млрд тенге (3,14 млрд рублей) или 27%. А на третьем месте 18 компаний республиканской собственности — сумма их реализации составила 7 млрд тенге (1,29 млрд рублей), или 11%.

Всего в Комплексный план приватизации на 2016−2020 годы на настоящий момент входит 903 компании, из которых 68 являются топовыми. По структуре принадлежности топовых компаний 78% приходятся на долю квазигосударственного сектора (53 компании), а 22% — на долю республиканской собственности (15 компаний).

Министр финансов Бахыт Султанов доложил, что в 2017 году в планах реализовать 488 объектов, в том числе 31 топовых. В 2018 году планируется продать 101 объект, а в 2019—2020 годах — 17 крупнейших компаний фонда «Самрук Казына», в том числе 13 топовых, из которых 8 будут реализованы в рамках IPO и SPO.

«На сегодня из объектов приватизации текущего года выставлено на торги 156 объектов, из которых продано 45 на сумму 5,9 млрд тенге (1,09 млрд рублей). 98 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации, 85 объектов — на оценке, которые согласно дорожной карте будут выставлены до конца июля текущего года. Также в июле-августе будет оценено порядка 105 объектов, из них по коммунальной собственности — 65, по республиканской — 7, национальным холдингам — 15, и социально-предпринимательским корпорациям — 17 объектов. Таким образом, из 488 объектов до октября текущего года будут выставлены 95% объектов», — проинформировал Бахыт Султанов.

По 31 топовому объекту, которые будут проданы в 2017 году, известно, что 18 принадлежат АО «Самрук Казына», из них 5 находятся на торгах и 13 — в предпродажной подготовке. При этом некоторые компании уже проданы, а по другим переговоры находятся на разных стадиях.

30 декабря 2016 года 50% акций АО «Локоматив құрастыру зауыты» были проданы американской компании General Electric Transportation, а 15 мая 2017 года 49% акций сухого порта ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» проданы китайским компаниям COSCO Shipping и порту Lianyungang.

По газовому месторождению ТОО «Тенгис Мунай» первый конкурс не состоялся, так как требуется увеличение квоты на экспорт газа для повышения привлекательности, однако с правительством Румынии уже подписан договор по исполнению отлагательных условий.

По объектам АО «Транстелеком», АО «Актобе ТЭЦ» договоры купли-продажи находятся на стадии согласования. На завершающейся стадии находятся переговоры по компании ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», которую хочет приобрести французская компания Alstom. Такой же статус у ТОО «Тұлпар-Тальго», интерес к которой выразила испанская Talgo, и у KMGI N.V. (ранее — The Rompetrol Group N.V.), компании, принадлежащей АО «НК «КазМунайГаз», по которой ведутся переговоры с китайской компанией Honeywell.

По АО «Майкаинзолото» ведутся переговоры с российской компанией Rence Enterprises ltd., а по компаниям ТОО «Kazakh Solar Silicon», ТОО «Astana Solar», принадлежащим АО «НАК «Казатомпром», переговоры проводятся с рядом европейских компаний.

Также в список продаж 2017 года попали такие компании как ТОО «Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр», АО «МРЭК», АО «ВКРЭК» + 1 дочерняя организация, АО «КБТУ» + 3 дочерние организации, ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» + 4 дочерние организации, ТОО «Актауский морской северный терминал», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» и АО «Каустик».

По республиканской собственности шесть объектов, которые входят в число топовых, проходят предпродажную подготовку. Это такие компании как АО «Национальный научный медицинский центр», АО «Астана қонақ үй», АО «Казмедтех», АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф», РГП «Казахавтодор» (будет реорганизация и сегментация), АО «Международный аэропорт Астана».

Из объектов АО «НУХ «Байтерек» в топ входят 7 компаний, из которых 3 проданы, а 4 находятся на торгах: АО «Раннила Казахстан», АО «Мырзабек алтын тас групп», АО «Иртышский химико-металлургический завод», АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования», АО «White Fish of Kazakhstan», ТОО «А-КБК», АО «Pams Pipe».

Что касается планов по реализации топовых объектов в 2018 году, то 8 из них находятся в республиканской собственности, 1 — в коммунальной и 19 предприятий нацхолдингов.

По крупнейшим казахстанским компаниям запущена активная стадия подготовки к IPO, выход на который планируется в 2018 году. Сейчас уже выбраны инвестиционные банки для предпродажной подготовки, сформирован IPO-офис во всех компаниях, подлежащих IPO. По компаниям, входящим в первую волну, известно, что по АО «НАК «Казатомпром» и Air Astana проведены установочные встречи всех участвующих сторон, а также запланированы финансовая и юридическая экспертиза активов. Еще одна компания, АО «Казахтелеком», сейчас находится на стадии определения метода продажи активов, где будет выбрано либо SPO (публичное размещение акций — ИА REGNUM ), либо продажа стратегическим инвесторам. В последующем планируется нанять инвестиционный банк.

Во вторую и третью волну попали такие компании как АО «Самрук-Энерго», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта», АО «НК «Қазақстан темiр жолы», АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Qazaq Air, при этом последние две компании предполагается продать стратегическим инвесторам.

Для привлечения новых покупателей АО «Самрук Казына» планирует провести день инвестора в России и в Юго-Восточной Азии.

Читайте также: Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз»: итоги работы

Читайте также: Национальный оператор нефтепроводов Казахстана «КазтрансОйл»: итоги работы