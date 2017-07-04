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Игорь Руденя: «Верхневолжье — легкие Центрального федерального округа»

Экономика

Тверская область вышла в лидеры по лесовосстановлению

Тверь, 4 июля 2017, 13:49 — REGNUM  Тверская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по объемам лесовосстановления в весенний сезон 2017 года. Работу субъектов оценило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 4 июля. Глава региона Игорь Руденя ранее поставил задачу активизировать работы по сохранению лесного фонда.

«Верхневолжье можно назвать легкими Центрального федерального округа. Наша общая задача — сохранить и передать наши природные ресурсы следующим поколениям», — считает Игорь Руденя.

На селекторном совещании в Минприроды России по выполнению планов лесовосстановления в весенний сезон 2017 года отмечено, что в ряде регионов основой для эффективного проведения весеннего лесокультурного сезона стала подготовленная с осени почва под посадки. В Тверской области подготовка почвы была проведена на площади более 7,9 тыс. га. В целом, по данным Рослесхоза, плановые объемы 2017 года полностью выполнены в 27 субъектах РФ.

Тверская область вошла в число лидеров по восстановлению леса и в прошлом году. Федеральное агентство лесного хозяйства, подводя итоги работ по лесовосстановлению в 2016 году, включило регион в десятку лучших субъектов РФ, выполнивших работы в полном объеме.

В прошлом году в Тверской области лесовосстановительные мероприятия проведены на 14,1 тыс. га — это 124% от плана. В том числе посадка лесных культур произведена на площади почти 7,9 тыс. га — 117% от плана. На 29% увеличен объем стандартного посадочного материала. На текущий год область была полностью обеспечена сеянцами хвойных пород для лесного фонда.

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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