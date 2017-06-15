Литр бензина Аи-95 впервые стал дороже 40 рублей в РФ

Москва, , 10:38 — REGNUM За период с 4 по 11 июня в России заметно поднялись средние цены на бензин. Так, бензин Аи-95 подорожал за неделю на 9 копеек, впервые преодолев отметку в 40 рублей за литр, пишут 15 июня «Ведомости».

Средняя цена бензина Аи-92 выросла на 16 копеек, она составляет 37,35 рубля за литр. Летнее дизельное топливо в среднем стало дороже на 8 копеек, его цена достигла 38,17 рубля за литр.

Заметнее всего, на 36 копеек, бензин Аи-92 подорожал в Сибирском федеральном округе. Так, в Алтайском крае, Иркутской области и на Алтае этот вид топлива стоит на 50 копеек больше, чем неделю назад. Жителям Тувы придется заплатить за литр Аи-92 на 86 копеек больше.

В ЦФО стоимость литра Аи-92 выросла на 22 копейки, лидеры здесь — Ивановская область (+50 копеек), Калужская и Костромская области (+40 копеек).

В Москве и Подмосковье литр Аи-92 обойдется на 21−24 копейки дороже, чем в начале июня. Отмечается, что темпы роста цен на Аи-95 на российских заправках были не столь интенсивными.

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