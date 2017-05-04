Литва просит Еврокомиссию выставить новые условия «Газпрому»

Вильнюс, , 16:40 — REGNUM Предлагаемые «Газпромом» обязательства перед Литвой и другими газовыми рынками Центральной и Восточной Европы больше не соответствуют сегодняшним реалиям, а в долгосрочной перспективе не гарантируют, что компания не будет злоупотреблять доминирующим положением на рынке и не станет ограничивать конкуренцию. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Литвы, представленном Еврокомиссии, сообщает ИА REGNUM.

«Конкурентную цену, а также энергетическую безопасность сегодня нам обеспечивает терминал сжиженного природного газа в Клайпеде, который стал альтернативой российскому газу. Второе, все обязательства не компенсируют и не возмещают тот миллиардный ущерб, который потребители Литвы и всего региона понесли в прошлом из-за злоупотребления «Газпромом» монопольным положением», — отметил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Литва уже предложила Еврокомиссии расширить обязательства «Газпрома» и отказаться от избыточных условий. Например, считают в Минэнерго Литвы, «Газпрому» следовало бы автоматически пересматривать договорные цены с учетом их колебаний в местах торговли газом Западной Европы. В силу географического положения затраты на транспортировку газпромовского газа в Литву ниже, чем в Западную Европу, поэтому на соответствующую часть должна быть снижена и цена поставляемого стране газа, считают в ведомстве. Также предлагается обязать «Газпром» создать условия, чтобы можно было менять место доставки газа на любую точку в Европе, куда поставляет газ компанией. «Это должно распространяться не только на долгосрочные, но и на краткосрочные контракты», — заявили в Минэнергетики Литвы.

Отметим, что цена с литовского СПГ-терминала в Клайпеде, по разным оценкам, на треть выше, чем предлагает «Газпром». Точный тариф на сжиженный газ — неизвестен, его литовские власти называют «коммерческой тайной» контракта с норвежским Statoil.