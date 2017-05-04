В Дуйсбурге прошла демонстрация 7,5 тыс. сталеваров

Дюссельдорф, Германия, , 11:43 — REGNUM Около 7,5 тыс. сталеваров в немецком городе Дуйсбург 3 мая вышли на демонстрацию, сообщает Rheinische Post.

Событие произошло за день до важного заседания совета директоров сталелитейного концерна Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), на котором будет обсуждаться закрытие некоторых предприятий и сокращение около 300 рабочих мест.

Как утверждают экономисты, данные действия сэкономят TKSE около €500 млн на протяжении последующих трех лет.

Рабочие вышли на митинг в рабочей форме: белых касках и оранжевых крутках, держа плакаты с надписью «Сталь — это будущее».

Протестующие считают, что несправедливо увольнять рабочих в целях экономии. Согласно их мнению, может быть найден другой выход из ситуации.

На сегодняшний день в Германии насчитываются более 25 тыс. сотрудников, работающих на концерн TKSE, большинство из них — в Северном Рейне-Вестфалии.