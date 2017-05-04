Правительство РФ предлагает усовершенствовать систему ТЭК

Москва, , 09:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, документ опубликован на сайте правительства.

Законопроектом об изменениях в федеральном законе «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» предполагается уточнить задачи системы, а также ее предназначение, расширить структуру и перечень поставщиков (субъектов) информации и определить порядок подготовки аналитической информации с использованием системы.

В частности, предполагается актуализация перечня субъектов системы и уточнение обязанностей предоставления информации для включения в систему органов местного самоуправления и потребителей энергетических ресурсов.

При этом для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребляющих энергетические ресурсы, предполагается установить критерии, при соблюдении которых они становятся субъектами системы. С 1 января 2020 года предполагается внесение в систему сведений, составляющих государственную тайну.

Также в перечень видов информации, подлежащей включению в систему, предлагается дополнить информацией о перспективных программах стандартизации по направлениям топливно-энергетического комплекса, а также международном энергетическом сотрудничестве.