Правительство РФ предлагает усовершенствовать систему ТЭК
Законопроектом об изменениях в федеральном законе «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» предполагается уточнить задачи системы и ее предназначение
Москва, 4 мая 2017, 09:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, документ опубликован на сайте правительства.
Законопроектом об изменениях в федеральном законе «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» предполагается уточнить задачи системы, а также ее предназначение, расширить структуру и перечень поставщиков (субъектов) информации и определить порядок подготовки аналитической информации с использованием системы.
В частности, предполагается актуализация перечня субъектов системы и уточнение обязанностей предоставления информации для включения в систему органов местного самоуправления и потребителей энергетических ресурсов.
При этом для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребляющих энергетические ресурсы, предполагается установить критерии, при соблюдении которых они становятся субъектами системы. С 1 января 2020 года предполагается внесение в систему сведений, составляющих государственную тайну.
Также в перечень видов информации, подлежащей включению в систему, предлагается дополнить информацией о перспективных программах стандартизации по направлениям топливно-энергетического комплекса, а также международном энергетическом сотрудничестве.
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