Вторник, 2 Мая 2017 года
11:20:20 МСК

Таджикские самолеты снова полетят в Москву

Экономика

Авиакомпания «Сомон Эйр» объявила о возобновлении рейсов в подмосковный аэропорт «Жуковский»

Душанбе, 2 мая 2017, 11:16 — REGNUM   С 3 мая возобновляются рейсы по маршруту Душанбе-Москва авиакомпании «Сомон Эйр», сообщает сегодня, 2 мая, ИА «Авеста». Запрет на полеты таджикской авиакомпании в Россию Минтранс РФ снял по итогам консультаций авиавластей двух стран на прошедшей неделе.

«Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество», — прокомментировали тогда итоги встреч в российском транспортном ведомстве.

Так, рейсы Душанбе—Москва—Душанбе «Сомон Эйр» будет осуществлять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а Худжант—Москва—Худжант — по понедельникам, средам и пятницам.

Что же касается полетов второго назначенного перевозчика — российской авиакомпании «Ямал», то по информации ее официального представителя Андрея Дуброва, из подмосковного «Жуковского» «Ямал» будет совершать по три полета в Душанбе и Худжант.

Напомним, Министерство транспорта России ограничило полеты «Сомон Эйра» в «Жуковский» с 3 апреля 2017 года после того, как Таджикистан не в полном объеме удовлетворил запрос «Ямала» на выполнение трех рейсов из «Жуковского» в Худжант и четырех — в Душанбе. На что Таджикистан пригрозил закрыть небо для самолетов российских перевозчиков, но позже авиавласти передумали и отложили это решение до окончания консультаций в Москве.

Первый раунд переговоров не дал результатов, таджикская делегация взяла 10-дневный перерыв. Нынешние договоренности удалось достичь по итогам «трудных переговоров» со второй попытки.

Авиационный конфликт Таджикистана и России начался в ноябре 2016 года из-за отказа таджикской стороны признавать аэропорт «Жуковский» подмосковным. Таджикистан настаивает, что «Жуковский» — столичный аэропорт и потому на полеты из него также должен распространяться принцип паритетности совершения полетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки в страны ближнего зарубежья
Главное сегодня
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное