Саудовская Аравия хочет увеличить свои нефтеперерабатывающие мощности

Эр-Рияд, , 11:26 — REGNUM Саудовская Аравия планирует в 2018 году увеличить объемы переработки нефти до 15 млн баррелей в сутки. Сделать это крупнейшая нефтяная компания королевства Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена за счет возобновления работы своего терминала Muajjiz в Красном море, который долгое время был закрыт и на котором сейчас ведут капитальный ремонт, чтобы увеличить общий потенциал нефтепереработки. Об этом стало известно от самой саудовской компании, пишет агентство Reuters.

По словам старшего вице-президента Saudi Aramco по upstream Мухаммеда аль-Кахтани, за счет возобновления работы Muajjiz получится нарастить переработку черного золота с сегодняшних 11,5 млн баррелей в сутки до 15 млн баррелей в сутки в 2018 году. Если реализовать эти планы удастся, то Aramco сможет поставлять дополнительные объемы нефти Arabian Heavy на три местных нефтеперерабатывающих завода — Yasref, Jazan и Jiddah.

В компании рассчитывают, что благодаря работе этого терминала в Красном море получится и сохранить свои экспортный потенциал с западного побережья Саудовской Аравии, и не нарушать свои обязанности перед клиентами. Садад аль-Хуссейни, экс исполнительный директор саудовского энергогиганта, пояснил, что с перезапуском Muajjiz у Saudi Aramco появится возможность увеличить гибкость продаж своей нефти и нефтепродуктов. Кроме того, получится увеличить конфигурации трафика из Красного моря, при этом не влияя на интенсивность операций вне Персидского залива. Последние, в свою очередь, относятся по большей части к азиатским рынкам.

Читайте также: Китаю нужна Saudi Aramco: Компании хотят побороться за акции энергогиганта

Дело в том, что у Aramco есть три основных нефтяных экспортных терминала, в том числе в порту восточной саудовской провинции Рас-Таннура в заливе. На этот терминал приходится основная доля экспорта саудовской нефти, его мощность — 3,4 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации США.

Мощность еще одного нефтяного терминала в Красном море — 3 млн баррелей в сутки. Однако больше всего нефти на экспорт идет с терминала Yanbu. Пропускная способность этого терминала достигает 1,3 млн баррелей в сутки.

Что же касается терминала Muajjiz, который хотят перезапустить, то изначальное его предназначение заключалось в экспорте иракской нефти через Иракский трубопровод в Саудовской Аравии (IPSA) мощностью 1,65 млн баррелей в сутки. Этот порт — конечная точка IPSA, который был выведен из строя во время операции «Буря в пустыне» в 1990 году. Однако в 2001 году саудовские власти конфисковали трубопровод из-за долгов Багдада. С тех пор много лет трубопровод стали использовать для транспортировки нефти и газа на западе страны.

Такой вариант поставок энергоносителя Эр-Рияд использовал на тот случай, если бы Иран попытался заблокировать Ормузский пролив, известнейший в мире морской «нефтяной коридор», стратегическую артерию нефтедобывающих стран Персидского залива. Через этот пролив идет главный судоходный путь вывоза ближневосточной нефти. Здесь проходит около 40% экспортной саудовской нефти. Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив в 2012 году в ответ на санкции Запада.

Напомним также, что в апреле 2017 года Саудовская Аравия получила полный контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающими заводами в США. Saudi Refining, дочерняя компания государственной Saudi Aramco, полностью начала выкуп НПЗ в Порт-Артуре мощностью 600 тыс. баррелей в сутки (6% добычи королевства), которым ранее владела в равных долях с нидерландско-британской Shell в совместном предприятии Motiva Enterprises LLC. Сумма сделки — $2 млрд. Кроме того, Эр-Рияд должен будет отдать доли в двух менее крупных НПЗ в штате Луизиана.

Дополнительно саудовской компании достанутся 24 терминала и право продавать бензин и дизельное топливо под маркой Shell в восьми американских штатах. Таким образом, по мнению экспертов, Саудовская Аравия не только пытается заработать на всей цепочке «добыча — переработка — сбыт», но и гарантирует «спрос» на собственную нефть. Также это дает возможность саудовскому энергогиганту закрепиться и устоять на американском рынке, который заполняет сланцевая нефть.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший банк Европы будет руководить продажей акций энергогиганта Aramco