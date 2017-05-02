Медведев ожидает предложений по стимулированию рождаемости в РФ
Речь идет и о поддержке семей с первенцами
Москва, 2 мая 2017, 10:21 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам представить предложения по мерам, направленным на стимулирование рождаемости.
До 1 июня 2017 года Минтруд, Минздрав, Минфин и МЭР должны представить в правительство Российской Федерации «предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости». Такое поручение дал Медведев по итогам отчета в Госдуме.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе отчета в Госдуме Медведев призвал депутатов Госдумы совместно выработать механизм поддержки семей при появлении первого ребенка. «Нам нужно подумать и по сохранению в том или ином виде программы маткапитала и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, это мы научились делать, а о стимулировании рождения первенцев, и это ключевая задача», — сказал Медведев в Госдуме.
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