Медведев ожидает предложений по стимулированию рождаемости в РФ

Москва, , 10:21 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам представить предложения по мерам, направленным на стимулирование рождаемости.

До 1 июня 2017 года Минтруд, Минздрав, Минфин и МЭР должны представить в правительство Российской Федерации «предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости». Такое поручение дал Медведев по итогам отчета в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе отчета в Госдуме Медведев призвал депутатов Госдумы совместно выработать механизм поддержки семей при появлении первого ребенка. «Нам нужно подумать и по сохранению в том или ином виде программы маткапитала и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, это мы научились делать, а о стимулировании рождения первенцев, и это ключевая задача», — сказал Медведев в Госдуме.

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