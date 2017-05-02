Вторник, 2 Мая 2017 года
11:21:05 МСК

Медведев ожидает предложений по стимулированию рождаемости в РФ

Экономика

Речь идет и о поддержке семей с первенцами

Двое детей
sathyatripodi
Двое детей

Москва, 2 мая 2017, 10:21 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам представить предложения по мерам, направленным на стимулирование рождаемости.

До 1 июня 2017 года Минтруд, Минздрав, Минфин и МЭР должны представить в правительство Российской Федерации «предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости». Такое поручение дал Медведев по итогам отчета в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе отчета в Госдуме Медведев призвал депутатов Госдумы совместно выработать механизм поддержки семей при появлении первого ребенка. «Нам нужно подумать и по сохранению в том или ином виде программы маткапитала и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, это мы научились делать, а о стимулировании рождения первенцев, и это ключевая задача», — сказал Медведев в Госдуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ намерено стимулировать рождение первенцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
Главное сегодня
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное